Poco ha durado la visita turística al Palacio de don Hernán Riquelme en la Plaza del Mercado. Era de esperar, porque para ruinas ya tenemos las de Baelo Claudia o Mesas de Asta. No deja de ser curioso que el yacimiento se encuentre junto al museo arqueológico, -toda una premonición-.Cuando un turista consulta páginas webs sobre el patrimonio de la ciudad puede llegar a creer que se trata de un palacio; incluso que es visitable. La web oficial de turismo de Andalucía dice que se encuentra “en fase integral de rehabilitación para acoger varios proyectos”. Resulta triste ver a los guiris, -guía en mano-, transitando por la calle Justicia o Liebre, camino del palacio renacentista. Muchos pensarán que se encuentran en un Beirut bombardeado o en la Habana vieja. Patético.

El palacio ha sido incluido en la lista roja del portal Hispania Nostra y no, precisamente, por su valor patrimonial. Denuncian el abandono y riesgo permanente de derrumbe por peligro de estabilidad estructural. Añaden que en la fachada se observa un grado bastante pronunciado de inclinación, con grietas en la galería interior y un alto riesgo de expolio. Ha sido incluido por los recientes derrumbes de sus muros en mayo de 2021 y diciembre de 2022.

Riquelme es tan solo un síntoma. La enfermedad aqueja a todo el casco histórico de Jerez. Lavarle la cara a Riquelme no valdrá de nada si no se acomete una reforma integral del Jerez histórico. Del mismo modo que la política decidió en su día construir un nuevo Jerez en la carretera de Arcos, lejano y caro, se impone un cambio de política para recrear el centro de la ciudad. Restaurando palacios, sí. Pero rehabilitando viviendas para familias del siglo XXI. Construyendo colegios, centros de salud, garajes. Haciendo el centro atractivo para vivir. Esto requiere de una voluntad política, de presupuesto y un buen gusto, que no abunda.