Se atribuye a Manuel Fraga Iribarne este famoso eslogan popularizado en sus tiempos como ministro de Información y Turismo. Ministerio que suena a ultraderecha como la Sección Femenina, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o las pagas extraordinarias de navidad y del 18 de julio, también llamada de la “Fiesta de la Exaltación del Trabajo”.

Era Manuel Fraga un ser prácticamente ‘analfabeto’. Estudió Derecho, Política y Economía. Ingresó por oposición con el número uno en el Cuerpo de Letrados de las Cortes en 1945 y en 1947 en la Escuela Diplomática. En 1948 obtuvo la Cátedra de Derecho político de la Universidad de Valencia y en 1953 la de Teoría del Estado y Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, en la que fue profesor hasta 1987. Begoña Gómez estudió un bachillerato ramplón y una retahíla de másteres sin valor académico conocidos en época franquista como cursillos del PPO (Promoción Profesional Obrera).Y.., ¿A qué viene la comparación? A que Spain vuelve a ser different.

Cuando en España existía una izquierda, -ahora solo hay extrema izquierda-, se huía del eslogan, porque el deseo de la nueva España democrática era precisamente dejar de ser diferente. Se decía, con cursilería, que debíamos homologarnos con los países de nuestro entorno. Con Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña.

Ironías de la vida, la nueva izquierda extrema nos quiere volver a hacer diferentes. Ya no vamos de la mano de los países de nuestro entorno, sino que cerramos filas con las dictaduras narcotraficantes de Hispanoamérica. Nos enfrentamos a Israel, rompiendo filas con nuestros aliados militares. Incorporamos los únicos ministros comunistas de toda Europa. El presidente pide la baja laboral durante cinco días para pensar en el amor y mandamos a la liberal Argentina, “al carajo”. Sin lugar a dudas: ¡Spain is different, again!