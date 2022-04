No es fácil hacer un talent de cocina que funcione. El éxito de MasterChef no arrastra a que otros formatos parecidos tengan el mismo flujo de seguidores. Se han sucedido formatos similares en antena (el penúltimo fue Chef al oído en Canal Sur) con una respuesta inapetente por parte del público. Incluso en streaming Bake Off ha cerrado sus puertas en Amazon Prime Video tras la primera temporada. Estos datos convierten a MasterChef en un punto y aparte y eso que la productora Shine Iberia ha creado mundos paralelos en la costura y en las piezas Lego.

La última aportación por parte de los creadores del talent cocinero es el Cinco tenedores que se sirve los domingos en Movistar Plus +. La idea ha partido de la competencia y camaradería de sus recientes ganadores, Miki Nadal y Juanma Castaño, rivalizando de nuevo en recetas y acompañándose como salsa a invitados ilustres para que hagan de pinches e invitados.

Tras un debut algo flojo con Carlos Herrera de postre como jurado, donde se echaba en falta un conductor o al menos una voz en off y elementos que dieran unión al programa, la segunda entrega ha mejorado mucho ¿Por qué? Por la participación de más referencias directas de MasterChef. Como invitada Carmina Barrios ha dado más juego que sus otros paisanos, incluido Leo Harlem. Cocinar y hablar a la vez, con estilo y desparpajo, obliga a tener cierta experiencia. En el caso de Carmina se notaba su paso por el Celebrity.

Y por supuesto la experiencia del chef Pepe Rodríguez, jurado en La 1, fue crucial para que su entrega como retador, entrevistado y cómplice de los protagonistas, convirtiera a este segundo Cinco tenedores en un episodios más entretenido, con sentido del ritmo.

El éxito de MasterChef no es casualidad, es del ensamblaje de un equipo en un formato muy complejo. Y en una versión de 'pachanga' como Cinco tenedores se viene a confirmar. El programa de Miki y Juanma es un pequeño masterchef que funciona según los ingredientes.