Todo arreglado

TODO estaba perdido. Parecía muy difícil por no decir imposible. El PSG había dominado los 150 minutos que hasta el momento se habían disputado de la eliminatoria. Pero en el minuto 61, el estadio Santiago Bernabeu volvió a presenciar una remontada histórica. En algo más de un cuarto de hora, Benzema (61’, 76’ y 78’) anotó tres goles que dejaron noqueado al multimillonario París Saint Germain.

Como dijo un aficionado, la historia no se compra, sino que se hace. La historia del fútbol mundial tiene al conjunto blanco como su principal protagonista a nivel de club. Así que contra pronóstico volvió a escribir otra pagina dorada en su historial. Más bien deberíamos decir que escribieron una página negra del PSG, porque sobre el papel, para el Real Madrid pasar de octavos no debería significar nada verdaderamente importante.

Con la épica por bandera se vanaglorió media España de la victoria merengue. Con un cuarto de hora sobró. Como otras tantas veces en la historia, casi toda España se acostó feliz, la merengue claro está. El resto se acostaría no tan contenta, pero también se fue a la cama.

El caso es que una vez más, un partido de fútbol sirvió para controlar las emociones del pópulo. Mientras, estamos asistiendo a un robo tras otro en nuestras narices. Cuando nos venden la gasolina que compraron antes de la guerra de Ucrania a precio del carburante que todavía no han comprado. Cuando nos suben la luz y el gas. Cuando la cuenta del supermercado casi se ha doblado, con quince minutos nos sobra.

Están pisoteando nuestros derechos, el rescate de la banca nunca se devolvió, pero nos enseña Ana Botín a poner la calefacción a 17 grados para que seamos buenos ciudadanos y de paso minimicemos el impacto de la guerra Rusa-Ucraniana. Como mucho, llegamos cabreados a casa, nos desahogaremos un poco, lo justo para volver a coger nuestra bufanda e irnos al campo a ver otro partido. Si no puedo verlo en el estadio, lo veo en el bar o me quedo en casa delante del televisor. El caso es que la historia no se compra, así que una vez más seguimos hipnotizados y controlados como siempre. Fútbol y todo arreglado.