Carlos Colón, habitual columnista del Grupo Joly, es un melómano empedernido –así me lo parece a mí- y, aún cuando yo no lo sea, suelo seguir sus colaboraciones en esta publicación con la asiduidad que me permite el tiempo y con el placer que me proporcionan sus escritos. El sábado 22 de julio pude solazarme con la lectura del trabajo –columna del referido Carlos Colón- titulado ‘A reflexionar con Bennett’, en el que, a modo de obituario –Tony ha fallecido a los 96 años-, aprovecha para destacar la asombrosa constelación de genios que nos ha dado el cine americano desde Hollywood a través de la música ya sea vocal o instrumental –unos más conocidos y admirados que otros-: Cole Porter, Víctor Young, Harry Warren, Leonard Bernstein, Henry Mancini, Cy Coleman, Burt Bacharach y un etcétera que me resisto a reseñar por lo extensivo. Tony Bennett, Bing Crosby y Fran Sinatra, tres ídolos de lo cantable, nos han legado la riqueza de sus intervenciones –cada cual tendrá su elegido- que seguirán haciendo –termina el autor-, “nuestras vidas más inteligente y elegantemente agradables, que falta nos hace”.

Cuando inicié este comentario mi intención no era la de reseñar cuanto el autor nos ha donado con su escrito. Lo hacía, aparte la intención de proclamar mi adhesión al mismo, manifestar mi rechazo a la industria cinematográfica en general por la falta de ética en lo musical. No existen autores, directores, intérpretes que puedan hacer “nuestras vidas más inteligente y elegantemente agradables”, al menos yo no los encuentro como protagonistas o simplemente colaboradores en el cine que hoy vemos a través de la televisión. No existe la música, sólo un ensordecedor ruido que apaga cualquier tipo de diálogo, con lo que el Arte que es el cine, queda reducido a un espectro de lo que fue.

Una segunda columna de Carlos Colón, aparecida más recientemente en Diario de Jerez, titulada ‘50 años sin John Ford’, -el día de su publicación se cumplían los 50 años- está centrada en la figura de uno de los más grandes directores habidos en el panorama cinematográfico mundial. La frase atribuida a Orson Welles y que se plasma en la columna, es la siguiente: los tres mejores directores de la historia eran Ford, Ford y Ford… queda todo dicho sobre la autoridad del “maldito loco irlandés”. La historia del western no sería tal sin John Ford. Claro que, como se trata de Arte, yo prefiero el Ford de ‘Las uvas de la ira’ y ‘Qué verde era mi valle’ sin restar méritos a ‘El hombre tranquilo’, ‘Dos cabalgan juntos’, ‘Centauros del desierto’, etc.

Creo que queda demostrado el hecho de que soy más cinéfilo que melómano, aun cuando ambas manifestaciones se conjuguen en una sola: el valor del arte que deberá seguir haciendo “nuestras vidas más inteligente y elegantemente agradables”. Falta nos hace (sic).