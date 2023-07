La campaña electoral ha sido – está siendo – fea y sucia. La derecha política, económica y mediática – el poder real – ha llevado el ¿debate? a una cancha embarrada, sin reglas y ensordecida por un griterío que hace imposible cualquier consideración objetiva. Los gurús de la derecha han impuesto un relato simple y grosero apoyado en dos pilares: el sanchismo y el burdo “que te vote Txapote”.

Sobre el sanchismo, ¿qué cabría decir del feijoismo, foto con narco incluida? ¿Y del aznarismo con sus mentiras sobre Irak y el 11-M? ¿Y del rajoísmo con la Gürtel y demás? El sanchismo ha sido utilizado como un concepto colador que retiene solamente lo que interesa presentar como malo. Así, no se habla de economía, de la situación de España comparada con otros países tras la pandemia y la guerra, ni de los avances sociales del gobierno de coalición.

Y lo de Txapote no es más que un demagógico recurso al sentimentalismo de una parte de la población que convierte el barro de la campaña en chapapote pegajoso. Bildu es un partido legal que renunció a la violencia y que participa en la vida democrática con normalidad. Se dice que Bildu no ha colaborado en la resolución de determinados crímenes de ETA. Si es así, ¿por qué no se recurre a la justicia? Y, por cierto, ¿por qué PP y VOX no se aplican la misma vara y colaboran en la resolución de los miles de crímenes franquistas de los que, por herencia, pudieran tener alguna información? ¿Por qué siguen mirando con buenos ojos al asesino Franco y se oponen a la necesaria reparación de las víctimas?

A muchos, desde Jerez, lo de Bildu les trae al pairo. Lo que quieren es un gobierno que avance en derechos sociales para todos, que gestione bien en tiempos difíciles y que modernice a esta sociedad en lugar de hacerla retroceder a los tiempos del NO-DO.