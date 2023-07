En una reciente entrevista al intelectual y político gallego Xosé Manuel Beiras en Público, entre otras cosas, decía sobre la inestable y pesimista realidad mundial actual que a pesar de ello "yo nunca cedía a la tentación de tenerle miedo a la realidad" (analizaba el avance de partidos de extrema derecha en el mundo) para añadir que "al pesimismo de la razón está el optimismo de la voluntad"; entendiendo por dicha voluntad el esfuerzo individual y colectivo necesario para revertir este pesimista panorama actual y su oscuro futuro, por uno mejor, más solidario e igualitario.

Es más que evidente que el futuro será el escenario donde se desarrollen nuestros hijos. Pero al mismo tiempo no deberíamos olvidar la responsabilidad que tenemos nosotros en la construcción de dicho escenario. Estamos viviendo una realidad que por momentos parezca ser una especie de tenebrosa Dèjá Vú. Por fortuna hay motivos para la esperanza, muchos de nuestros hijos están más preparados intelectual, social y emocionalmente que nosotros. El deporte es un buen indicador de esto que les digo.

Por ejemplo, veamos las selecciones españolas de fútbol o baloncesto, tanto masculinas como femeninas en categorías inferiores. En la generación de nuestros padres simplemente no existían, en su infancia, ellos eran niños que trabajaban como adultos. En nuestra generación si existían selecciones inferiores, pero de mujeres solo partidos de solteras y casadas en las verbenas de barrio. En las masculinas siempre se imponía potencias como Inglaterra, Alemania e Italia. Desde hace un par de décadas hasta llegar a hoy, somos una de las referencias mundiales en estos niveles.

Ese mismo ejemplo lo podemos trasladar a otras disciplinas deportivas y al final llegaremos a la misma conclusión, lo que viene va a superar de manera general a lo que hemos sido. No quiere decir esto que genios y talentos como Pau Gasol, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro vayan a ser desplazados. Cada generación ha tenido, tiene y tendrán sus ídolos, sus referentes y en el fondo, siempre ejercerán de modelos para las próximas generaciones de deportistas y personas.

Es decir, sin Epi a lo mejor no hubiera salido Pau y sin este los Almansa, Mara o Miller. Sin Nieto no estaría Crivillé y sin este Márquez. Sin Del Bosque, Butragueño. Sin el Buitre, Kiko. Sin Kiko, Iniesta. Sin Iniesta, Pedri. Sin Orantes, Sánchez Vicario. Sin Sánchez Vicario, Nadal. Sin Nadal, Alcaraz. Sin Lilí Álvarez, Arantxa Sánchez o Conchita Martínez. Sin estas Paula Badosa. Pero si analizamos con detenimiento, podemos afirmar que lo que viene nos supera en calidad y en cantidad. Hoy incluso tenemos a la mejor jugadora de fútbol del mundo Alexia Putellas, en Badminton a Carolina Marín y podríamos seguir dando más y más ejemplos. Es esta reflexión y esta evidencia la que me hacer ser optimista en el futuro.

Siempre existirán intereses que antepongan lo personal a lo colectivo, siempre existirá corrupción a todos los niveles, pero ante eso, yo confío en los que ya nos están empezando a suceder. Confío en el talento, el buen hacer y esa voluntad para forjar un mundo mejor de nuestros hijos e hijas.