Más que votar a los posibles presidentes de los gobiernos, con lo que están montando y el ejemplo que están dando, lo que se debería votar sería la mejor forma de educar a una sociedad que hace aguas por todos lados. No entendemos de camiones nodrizas ni de grosores de mangueras ni de vehículos autobombas hasta que un fuego arrasa campos y familias cerca de la Torre de la Cera. No analizamos los levantamientos de cadáveres ni las denuncias por violencia de género hasta que otra mujer conocida es asesinada. No sabemos de velocidad restringida ni de pruebas de drogas hasta que un conocido engrosa la lista de más de doscientos fallecidos en las carreteras cada verano. No ahorramos agua hasta que nos hablan de restricciones. No apreciamos las inspecciones sanitarias hasta que una plaga de moscas no come vivos. No somos conscientes de la verdad de los mejores amigos del hombre hasta que los abandonamos en verano. No sabemos de índices de precios al consumo al cuadrado de los tipos interés hasta que nos toca pagar la hipoteca a final de mes y la cuota sube una barbaridad. Ni siquiera somos empáticos con madres solteras o parejas lgtbi hasta que uno de nuestros hijos nos trae a casa una yerna del mismo sexo.

Por supuesto que todo lo que sea preocuparse, a estas alturas, de las rencillas entre las nuevas corporaciones y las antiguas no conduce sino a hacer encajes de bolillos para liar más. Y agobiarse porque el próximo congreso luzca de un color u otro no deja de ser importante pues está claro que en función de esos acuerdos entre partidos que se están gestando este verano van a funcionar de determinada manera unas cosas y se van a sesgar otras hasta el punto que de hacernos dudar si vamos avanzando o vamos hacia atrás en la escala filogenética y en la evolución darwiniana de la civilización occidental que nos ha tocado vivir. Ni el renovado Gran Prix de verano es capaz de desviar la atención.