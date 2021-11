Zambombas antes de que acabe noviembre

Antes de que acabe noviembre oiremos coplas de Nochebuena por los resquicios de los más diversos rincones pues, aún cuando el bando municipal anuncia que celebraciones públicas de zambombas verán oficialmente la luz entre el 1 y el 25 de diciembre, los más diversos colectivos de carácter privado las anuncian ya para finales de la próxima semana aunque de la única de la que tenemos constancia fidedigna está programada para el último sábado del mes, día 27. Se trata de la zambomba que a partir de las dos de la tarde del ciado día se llevará a cabo en el restaurante La Piedra, en el Parque Empresarial, contando con la participación del grupo "Gloria Bendita", Malena de Mateo, Feli de Sonkale, Carrasco Family con Tomasito como artista invitado. Para asistir a dicho encuentro se requieren dos condiciones fáciles de solventar: de un lado es necesario reservar mesa, lo que puede hacerse llamando a cualquiera de los siguientes números: 699984110-9566087522 y, de otro, habrá de aportarse un kilo de alimentos que irán destinados a la Basílica del Carmen. A fin de que todo discurra con normalidad, procurando estar alejados de concentraciones, el aforo será limitado y se tendrá muy en cuenta las limitaciones por la situación sanitaria que persiste. No obstante se está en las mejores condiciones para que, con las consiguientes reservas se tenga una celebración de zambomba en un clima de cordialidad festiva como suele ser tradicional en las vísperas navideñas.

Después, ya desde los primeros días del mes de diciembre, las zambombas ocuparán la atención de propios y extraños. Lo de "extraños" es un tópico ya que, difícilmente pueden, podemos encontrarnos extraños en actos convivenciales como suelen ser las zambombas; sin apretujamientos, eso sí, en el seno de las entidades flamencas o en aquellos lugares públicos donde sean autorizadas por el ayuntamiento ya que algo tan entrañablemente nuestro -la celebración, que no la conmemoración- ya que ésta se mantiene viva en todos los pueblos y ciudades y, en cada lugar, la celebración puede y es distinta; ocurre que Jerez tiene por raíz, tronco y ramas las del inmenso árbol popular en el que está injertada su originaria pureza y el acento propio de las variantes musicales del pueblo, entendiéndose que no todos los villancicos son adecuados para su entonación flamenca y viceversa, ya que cada uno de ellos precisa de su propio tratamiento. Los villancicos y romances tradicionales son los que podemos cantar todos en el encuentro de la zambomba a la que pretendamos asistir, después están los que son metidos en el compás flamenco que requiere unas condiciones especiales para su interpretación, lo que es normal en Jerez en donde todo o casi todo se aflamenca. Para conservar la tradición son necesarios unos instrumentos tradicionales: por supuesto la zambomba -que no debe faltar en ninguna reunión y que últimamente notamos en algunos grupos su ausencia-, el almirez, la botella estriada, la pandereta y por supuesto las palmas a compás. La guitarra, incorporada más tarde se hizo imprescindible desde el primer momento.

Llegarán así mismo los distintos espectáculos programados para el Teatro Villamarta, cada uno titulado según él o la responsable de su puesta en escena aún cuando todos ellos se centren en un único cometido, cantar a la Navidad a través de la tradicional zambomba. Refiriéndome a las zambombas que puedan ser organizadas, para su difusión, Diario de Jerez inserta estos días un anuncio mediante el cual se invita a cuantos colectivos y particulares deseen que su zambomba aparezca en la Guía de Zambombas, puedan hacerlo siempre que antes del día 20 de noviembre remitan todos los datos de las mismas a zambomba@grupojoly.com.