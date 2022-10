El abono chapuza de Renfe

Son muchos los estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes los que han solicitado, adquirido, no exentos de un verdadero calvario en su tramitación el famoso "Abono gratuito para viajeros frecuentes". Un abono que se ofrece colmado de bendiciones y que al final te arrepientes maldiciendo la hora en la que te pusiste a pedir ese "abono trampa o abono chapuza". En primer lugar porque no se ha tenido en cuenta una aplicación informática acorde con el servicio que se presta ya que la que está operativa es nefasta e incoherente con los tiempos que corren. Una aplicación que si adquieres el abono en las maquinas expendedoras de la estación porque las colas son interminables en taquilla presencial , no permite ni corregir el mail del cliente aunque lo hayan incluido en los datos del abono de forma errónea y no puedes vincular tu abono a tu perfil de la aplicación informática bien por saturación o bien porque te da error constantemente.El caso es que no se puede corregir los datos personales (cuando eso se puede hacer hasta en una aplicación de una entidad bancaria en tu perfil del cliente) Después, desesperado cuando llamas al teléfono de atención al cliente te dicen que tienes que ir a la taquilla y que te atiende un operario. Ya en la taquilla después de esperar una larguísima cola y consigues que te atiendan, te dicen que no pueden corregir el mail (por asunto de protección de datos) de tus propios datos personales y con tu DNI acreditando tu identidad. Entonces lo que te indican es que des por perdido el abono anterior y te saques uno nuevo. Es decir que pierdas veinte euros y vuelvas a pagar otros veinte euros. En esta nueva fase del camino o calvario de esta tramitación del "Abono gratuito" cuando aportas el titulo de familia numerosa tampoco lo admite la aplicación en multitud de casos y el cliente ya desesperado le dice al operario "déjalo, cóbrame otra vez los veinte euros y terminemos con esto" perdiendo así el derecho a la reducción por familia numerosa. Cuando ya ha pasado la estación de penitencia de adquirir el "abono gratuito"(dos veces), viene lo peor: Ya con el abono en tus manos resulta que no hay plazas para viajar. ¿Por qué ? porque la gente que tenía el abono antes se ha dedicado a reservar plazas de manera indiscriminada. Muy bien , eso está bien, que se reserven plazas para eso está el abono para disfrutarlo. Pero es que los que han reservado las plazas después no las utilizan provocando que los trenes que -en teoría- están llenos y no cabe nadie más según las reservas realizadas pues van vacíos. ¡Sí vacíos! con el consecuente perjuicio a los que teniendo el "abono gratuito" no pueden disfrutar de sus beneficios, por la mala organización, gestión y control de un servicio del que se presume injustificadamente. Todo esto producto del actual populismo que nos rodea y que viene inspirado -probablemente- por algún `botarate´ o iluminado cobrando un sueldazo que piensa haber inventado la pólvora cuando lo que ha conseguido es poner en marcha una auténtica chapuza. !Si¡ La chapuza del "abono gratuito para viajeros frecuentes de Renfe" y vaya usté condió.