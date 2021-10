La banca de 'marca blanca' ya está aquí

La banca de marca blanca ha llegado para quedarse. Un ejemplo es Solaris Bank, un banco digital, con licencia bancaria, con la participación en el capital del BBVA y otros grandes inversores bancarios y tecnológicos. Solaris Bank es un banco digital de marca blanca que no tiene sucursales comerciales. Sus clientes son entidades financieras tecnológicas (fintech), neobancos sin licencia bancaria y empresas de cualquier sector (servicios, industria, comercio) cuya operativa sea, parcial o totalmente, on line. A todos ellos les ofrece sus servicios financieros y el apoyo tecnológico necesario para su implantación e integración en la plataforma digital de ventas de la empresa. Lo cual posibilita la integración o simbiosis, en el mismo acto de venta, de los productos y servicios financieros y de los bienes y servicios de la empresa. El Banco de marca blanca ofrece a las empresas un paquete de servicios y productos financieros personalizado y adaptado a las necesidades sus clientes. Los servicios y productos financieros se integran en el mismo proceso de venta que los servicios y productos comercializados por la empresa. Compra, pago o financiación en un único proceso interno. De cara a su cliente la empresa actúa como si fuera un banco con marca propia, amparado por la licencia bancaria del banco proveedor de los servicios financieros. La oferta de servicios financieros es amplia: apertura de cuentas, pagos, transferencias, cambio de divisas. sistemas de identificación, créditos al consumo, etc. El cumplimiento de los requisitos regulatorios, de seguridad, transparencia y control de riesgos quedan bajo la responsabilidad del Banco, que es quien tiene la licencia bancaria y la responsabilidad ante los reguladores. Las operaciones de crédito, depósito y otras, quedan registradas en los libros del banco. La responsabilidad del cumplimiento normativo es del banco.

La banca de marca blanca es un caso particular del nuevo modelo de negocio de banca como servicio (Bank as a Service). Ambos son un desarrollo del nuevo concepto de negocio banca abierta( Open Banking). El desencadenante de este proceso fue la directiva europea PSD2 y el soporte tecnológico que lo ha posibilitado ha sido el desarrollo de las APIS (interfaces de programación de aplicaciones), que actúan como puentes de interconexión, que permiten la interactuación de plataformas tecnológicas de distintas empresas. La "banca como servicio" está ampliamente desarrollada por bancos como el BBVA. En el modelo de negocio de banca como servicio(BaaS) lo que el banco vende es el uso o utilización de sus servicios bancarios, con asistencia, asesoramiento, y apoyo tecnológico. Las ventajas para el banco son la diversificación de sus fuentes de ingresos y el acceso a mercados fuera de su alcance; para la empresa que compra los servicios la rapidez, la ausencia de inversión, el bajo coste (se paga por el uso), el aumento de ventas y la mayor fidelización de los clientes; para el consumidor la mejor experiencia de consumo por su simplicidad, rapidez y comodidad. La transformación de la banca se acelera. La transformación digital Impulsará el cambio hace una banca más abierta y más líquida, que en su proceso de apertura y licuación acabará impregnando a todos los sectores. La frontera entre la economia real y financiera será cada vez más difusa.