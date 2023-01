Este próximo sábado 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y desde la AECC (Asociación española contra el cáncer) queremos pedir tu colaboración para gritar juntos el lema de esta campaña: TODOS CONTRA EL CÁNCER.

Si eres de los que piensas que esto no va contigo, permíteme decirte que esta tremenda enfermedad no discrimina a nadie. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres sufrirán cáncer a lo largo de su vida.

En España, cada hora se diagnostican 32 nuevos casos y, actualmente, es la segunda causa de muerte en nuestro país. Desgraciadamente, es el problema sociosanitario más importante del mundo.

¿Mamá o papá, tu hijo o tu hija, tu hermano o tu hermana, tu abuelo o tu abuela, tu mejor amigo o amiga, tu compañero de bici o tu compañera de trabajo, tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir, pero el cáncer lamentablemente elige por nosotros.

¿Sigues pensando que esto no va contigo? Siento decirte que nos va a tocar a todos, directa o indirectamente.

Pero desde la AECC tenemos la esperanza y la ilusión de conseguir juntos un gran objetivo: el 70% de supervivencia en el año 2030. Ese año habrá 21,6 millones de nuevos casos en el mundo y más de 33.000 nuevos casos en España.

¿Cómo podemos alcanzar ese objetivo? Creando un gran movimiento social que persigue involucrar a personas, empresas, partidos políticos e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer, con un compromiso permanente que pivote sobre tres ejes fundamentales:

• Incrementar la prevención.

• Fomentar los programas de detección precoz.

• Dotar de los recursos necesarios a la investigación oncológica y garantizar el acceso de sus resultados a los pacientes.

Ha dejado escrito Manuel Vicent que "el tiempo no existe. El tiempo sólo son las cosas que te pasan, por eso pasa tan deprisa cuando a uno ya no le pasa nada."

Hablando estos días con una amiga que ya pasó afortunadamente por esta enfermedad, o esta enfermedad pasó por ella, me dijo que la palabra cáncer impresiona y te quedas conmocionado, pero que nadie es valiente si no tiene miedo. Me dijo, también, que la posible cercanía de la muerte nos enseña a vivir de otra manera. Dejar a un lado las pequeñas tonterías de cada día, aquellas que nos separan, para centrarnos exclusivamente en lo más importante: querer, que nos quieran, vivir, disfrutar del amanecer cada mañana, los amigos, la familia, la naturaleza… o sea, la vida misma.

Este viernes estaremos en el Ayuntamiento, donde las autoridades leerán un Manifiesto institucional de apoyo y algunos pacientes con cáncer harán un Llamamiento a la sociedad, para que juntos gritemos "TODOS CONTRA EL CÁNCER".

El sábado, en la Plaza del Arenal, tendremos una mesa informativa de esta Campaña y haremos un gran lazo humano con 50 pacientes, voluntarios y cuantos amigos queráis acompañarnos.

Los lectores de cierta edad recordarán al grupo onubense Jarcha y aquella hermosa letra que decía "Libertad, libertad, sin ira libertad. Guárdate tu miedo y tu ira". Acércate al cáncer sin miedo, sin ira, sin tristeza. Hablemos de él como una enfermedad a la que unidos podemos hacer frente y contribuir -cada uno desde su pequeña parcela, con diminutos gestos cotidianos y hábitos de vida saludables- a crear entre todos un mundo un poco mejor.