No hay canción sin emoción

Desde hace 5 años, la AECC (Asociación Española contra el cáncer) de Jerez viene organizando un ciclo de conciertos, aunando dos objetivos fundamentales: Cultura y Solidaridad.

Sin pretenderlo, nos alegramos mucho de haber coincidido con el maestro Joan Manuel Serrat, que vino a decir este verano en nuestra ciudad que, de las varias definiciones que da la RAE de lo que es una canción, todas ellas adolecen de un elemento esencial para él, y para nosotros, como es la emoción. No hay pues, a nuestro entender, canción sin emoción. Será un sonido, un ruido quizás, pero nunca una canción.

Eso es lo que hemos pretendido con estos conciertos, despertar en el espectador una emoción, una suerte de sentimiento que solo la música, y las artes en general, es capaz de generar en el ser humano. Hay mucho "ruido" a nuestro alrededor en la vida cotidiana y un bombardeo de datos e información de todo tipo, pero creo que hay poca emoción.

Y así de nuevo volvemos a la carga. Esta vez será el sábado 17 de septiembre, a las 20.30 horas, en el patio de los Claustros de Santo Domingo, con el grupo Puerto D'Indias.

Además de la solidaridad del propio grupo, colaboran con nosotros en esta cita cultural y solidaria el Ayuntamiento de Jerez y Fundación la Caixa.

Las entradas a 10 euros ya pueden adquirirse en la sede de la AECC (calle Cádiz), Malamúsica, La Moderna y Abrines Música. Además, se ha establecido una cuenta para la fila 0 y un enlace para comprar las entradas por internet.

Puerto D'Indias nace en el año 2013 como una reunión de amigos a quienes, entre otras cosas, les une su gran afición por la música. Está integrado por unos 30 miembros, procedentes en su mayoría de tunas universitarias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, e incluso de fuera de Andalucía y España, como Badajoz, Valladolid o Venezuela.

Puerto D'Indias interpreta músicas del mundo. No hay estilo, tipo ni procedencia que no pueda formar parte de su repertorio, y en particular la música hispana e iberoamericana.

En la AECC de Jerez estamos muy ilusionados con este concierto, que supone un reto organizativo para nosotros, por el elevado número de intérpretes que intervienen.

Pero estamos convencidos de que será un éxito, ya lo está siendo. Por un lado, conseguimos visibilizar esta enfermedad y, por el otro, recaudar fondos para incrementar los servicios, todos gratuitos, que presta la AECC: apoyo social y psicológico a pacientes y familiares, fisioterapia, talleres, campañas de prevención, divulgación, voluntariado…

¿Te vas a perder esta cita solidaria? Ven a los Claustros el sábado 17 de septiembre y emociónate con nosotros. Recuerda, no hay canción sin emoción.