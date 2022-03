No te canses de avanzar

L OS españoles perdimos 40 años de oportunidades para ser un país con posibilidades de estudios, moderno, avanzados en el pensamiento, expresivo, confiado. Los años de la dictadura del General Franco, supusieron un atraso, que, a veces pienso, aún no hemos superado. Cuando oigo las tonterías, perdonad pero no encuentro otro sustantivo, que han dicho últimamente sobre la violencia de género y la violencia vicaria, el consejero de Salud andalúz, Aguirre, el próximo líder del PP, Feijoo, y los de Vox, me quedo atónito, pasmado" .

Cuando yo entré a trabajar en un banco, las compañeras que se casaban las invitaban a dejar de trabajar y le daban una dote. Las mujeres no podían fumar, no podían ir en pantalones. Tenían que qedir autorización al marido para abrir una cuenta o montar un negocio…En los tribunales de examen algún miembro decía que las mujeres querían trabajar para comprarse ropas y adornos…Y mas cosas: "Le quitan un trabajo a un hombre". Pues todavía lo dicen algunos.

Nos quitaron la memoria en esos terribles años de la falta de libertades y corrupción. En el teatro griego hay excelentes ejemplos de mujeres,… y en 1789 Olimpia de Goules propuso una declaración de los derechos de las mujeres y lo pagó en la guillotina. En Jerez, una mujer, María Luisa, fue cofundadora del sindicato femenino Mujeres Libres de la CNT. No me encuentro libre de prejuicios, no es fácil.