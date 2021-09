El cardenal Herrero: la historia que hay tras un escudo heráldico de la calle Bizcocheros

Diario de Jerez denunciaba el pasado 4 de septiembre la desaparición de un escudo heráldico en una casa de la calle Bizcocheros, que antes, desde el año 1903 hasta 1986, se llamaba Cardenal Herrero.

De tan oportuno artículo me llamó la atención, porque no aparecían en el mismo, los apellidos de quienes se trataba el citado escudo heráldico, por lo que he creído oportuno ofrecer unas leves pinceladas sobre la biografía del único cardenal de la Iglesia Católica que ha tenido Jerez,

Entre los muchos obispos que existieron nacidos en Jerez, sin duda alguna tendríamos que mencionar en primer lugar a don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros y Aliaga. Don Sebastián nació Jerez el día 29 de Marzo de 1822 en la calle Bizcocheros número 3. Sebastián fue bautizado y le fueron administrados los Santos Óleos el mismo día que nació en su casa, porque parecía que moriría pronto. Le administró estos sacramentos su tío don Sebastián Herrero Moris, que era vice-beneficiado de la parroquia de San Lucas. Para ello contó con la autorización del cura de San Juan de Letrán, ya que dicha capilla pertenecía a la parroquia de Santiago, pero gozaba de la antigua independencia otorgada por la iglesia lateranense de Roma.

Por estos datos sabemos que el único cardenal de la Iglesia Católica jerezano, oficialmente, se bautizó en esta capilla lateranense-jerezana del Llano de San Sebastián.

El año 1860 se hizo sacerdote. Fue canónigo de la Colegial de Jerez el año 1864. El año 1870 fue nombrado obispo de Cuenca. A continuación sería obispo de Oviedo, Vitoria y Córdoba, hasta el año 1889 que fue nombrado arzobispo de Valencia. Más tarde, el año 1901, el Papa León XIII (1878-1903) lo nombraría cardenal de la ciudad del Turia.

Cuando don Sebastián falleció fue enterrado en la capilla de la Purísima Concepción en la ciudad de Valencia.

Como aparece en el citado artículo, en la misma casa que nació el cardenal Herrero, viviría años después la gran escritora, a la que tuve la suerte de conocer, doña Carmen Carriedo Soto (1880-1956) que firmaba sus magníficos trabajos con el nombre de 'María de Xerez'.

Termino estos comentarios recordando cómo el año 1997 el párroco y el Consejo Pastoral de la Iglesia de San Pedro quisieron recobrar la titulación de Cardenal Herrero, pero su petición no fue aceptada por las autoridades municipales.

Últimamente, mí recordado y querido párroco de la parroquia de San Pedro, don Luis Delgado, preocupado con el estado de abandono de tan emblemática casa de la calle Cardenal Herrero o Bizcocheros, quiso que el escudo heráldico de tan preclaro vecino, no se perdiese e intentó recuperarlo.

Nuestras gestiones fueron infructuosas cuando nos informaron que el propietario de tan histórica casa era un banco gallego con el que fue imposible conectar.

En la actualidad, la casa donde nació el cardenal Herrero se está restaurando. Esperamos y deseamos que sus propietarios se identifiquen con la historia religiosa de Jerez y no permitan que el escudo heráldico del cardenal don Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros termine en una chatarrería.