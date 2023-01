Un gran empresario español ha efectuado unas declaraciones en las que afirma que:" Los directivos y empresarios somos los que generamos riqueza y bienestar. Si después, a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos. Si no, hay enfrentamiento..." Si éste es el pensamiento del gran empresariado español, es lógico que nuestros hijos y nietos vivan en peores condiciones que sus padres y abuelos. En los manuales de economía se dice que la empresa está formada por trabajadores, capital y tecnología (producida por asalariados). Si en la empresa no es reconocido el valor del trabajo se produce la cosificación, es decir, considerar a la persona como un objeto de uso y sustituirlo cuando no sirve. Es lo que viene a significar el concepto del descarte en el actual Papa Francisco y antes en Laborem Exercens de Juan Pablo II.

En uno de los muchos artículos del catedrático Juan Torres López, ¿Quién crea los empleos y a quién hay que proteger para crearlos?, afirma que hay muchos empresarios, economistas..., que afirman que el empleo lo crean las empresas y que la capacidad de las decisiones a las relaciones laborales y condiciones deben estar en las manos de los empresarios.

Este tipo de empresarios descarta a los jóvenes para la independencia de sus padres, en poder tener una vivienda. Deciden sobre la tasa de fertilidad reducida actualmente en 1,31 hijos por mujer. Aumentan el coste de la energía, del precio de los alimentos... Los beneficios empresariales no son propiedad empresarial exclusivamente.