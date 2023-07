Desde que las primeras noticias de su óbito saltaran a los medios informativos han sido tantas y tan justas palabras las que hemos leído y oído sobre el fallecimiento de María del Carmen García Galisteo, Carmen Sevilla que, transcurridos una decena de días cuesta “Dios y ayuda” escribir algo mínimamente original sobre una figura de su dimensión. No quisiera hacer comparaciones pero las necesito para justificar esta intromisión con algo de originalidad, sobre el papel. Se ha ponderado hasta el infinito que Carmen fue cantante, bailaora-bailarina y actriz, así por este orden y, desde mi personal criterio quisiera alterar la reseña de las tres disciplinas citadas y dejarlo así: actriz, bailarina y cantante aun cuando resuene por encima de las tres facetas la interpretación de “Carmen de España” y algunas otras canciones escritas para ella por el que fue su primer esposo: Augusto Algueró.

Personalmente no tuve ningún tipo de acercamiento hacia ella, aparte mi seguimiento exhaustivo de sus intervenciones cinematográficas y televisivas lo mismo en el Telecuponcito como en Cine de Barrio, pero tuve información de primera mano gracias a la eterna Estrellita Castro, la que fuera su madrina artística, con quien coincidí en Chiclana en uno de los espectáculos protagonizados por mujeres -que presenté mano a mano con el compañero de Cádiz, Jesús del Río-, como otros muchos de los organizados por el recordado Juan Izquierdo y que la eterna Estrellita, con su eterno “caracolillo” en la frente, me puso al corriente en charla entre su intervención y las de otras compañeras en el citado espectáculo, tales Lola Flores, Marifé de Triana, Isabel Pantoja y no recuerdo a estas alturas de alguna más, sobre la personalidad de “su” Carmen –como le gustaba nombrarla- así como de otras compañeras. Mi admiración sobrepasa el mundo del artisteo y se centra en la mujer, en su belleza, en su simpatía, en su espontaneidad, en la luminosidad que manaba de sus ojos, de su risa, de sus gestos, de sus despistes “telecuponeros” de sus ovejitas, de toda ella… Pido perdón por mi libertad al reseñar un aspecto de algo que ahora no está bien visto: ¿Recuerdan la “Tarantela” de “Pan, Amor y Andalucía?. No digo más.

La faceta de actriz de Carmen Sevilla fue diversa: hizo comedia, drama e incluso aquellos primeros filmes del destape. Trabajó para el cine junto a grandes actores españoles y otras figuras internacionales: Fernán Gómez, López Vázquez, Alberto Closas, Antonio Vilar, Raff Valone, Luís Mariano, Vittorio De Sica, Charlton Heston, Jorge Negrete, Fernandel, e intervino en filmes dirigidos por Juan de Orduña, Fernando de Fuentes, Luís Marquina, León Klimovsky, Luís Lucia y otros…

Cuando acababa de pergeñar el texto que antecede saltó la noticia del homenaje público ¡al fin! que se le va a tributar en la capital de España el próximo día 13 organizado por el popular Rappé en colaboración con el conocido padre Ángel.

Aplausos por tal decisión que, a no dudar obtendrá una respuesta multitudinaria. Respuesta a la que desde esta breve cita semanal me sumo junto a las de otros amigos que así me lo han hecho saber. Descansa en paz, Carmen de España.