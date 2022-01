El dedo en la llaga de Foessa

Duele cuando el dedo toca la llaga? O estamos insensibilizados ante la vorágine de noticias y debates insubstanciales, lejos de la realidad doliente. Desde 1966 se está publicando el Informe FOESSA, trabajado en su comienzo por graduados sociales desde Cáritas. En 1970 era yo militante de la Juventud Estudiante Católica, y una profesional, graduada social, en el edificio de Acción Católica, calle San Cristóbal, nos informó, éramos estudiantes, de la situación de miseria y hambre en Jerez. A un pequeño grupo nos llevó a visitar "Estancia Barrera". Era Navidad, y me sorprendió la existencia de personas en esas viviendas y las historias concretas de algunas familias.

El Informe FOESSA de Cáritas España, se realiza desde los conocimientos en el trabajo diario de tantas personas profesionales, colaboradores, técnicos, además de datos estadísticos fríos, pero que junto al conocimiento de calle, dan una visión mas cálida y cercana al problema de la perpetuación de la pobreza.

Esto no avanza, a pesar del "IMV", Ingreso Mínimo Vital, del reparto de comidas, del pago de luz, agua… la escasez de viviendas públicas, el fracaso escolar… Sólo un 26 % de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite del IMV. No llega. Tener un trabajo ya no es suficiente para llegar a fin de mes. Uno de los retos es, según FOESSA: "Devolver su dignidad al trabajo para crear empleo decente". ¡Ay rico Epulón!!!