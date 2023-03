La eterna reforma de la carrera oficial

Solo mencionar la frase 'Carrera oficial' y ya tenemos en Jerez servida la polémica en la que participan, además de los cofrades, aquellos a los que esto de las Cofradías y la semana Santa les trae al pairo, los creyentes, los que en nada creen, los mayores, los chicos y hasta el vecino de enfrente, que eso de 'rajar' -como vulgarmente se dice- es consustancial con ese tema de si Aladro para comenzar, Cristina como inicio, la Porvera con su azulada cubierta de jacarandas, la Rotonda de los Casinos; donde se ubica la sede de este Diario; o como hace años ya se jactaba decir un veterano y conocido compañero periodista, nada partidario por cierto de los asuntos cofrades, que dicha "'Carrera' debería discurrir por la Alcubilla para posteriormente tomar 'la Trocha' y seguir sin retorno posible hacia el Puerto", demostrando con dicha propuesta su clara posición contraria a todo lo que oliera a procesiones…

Y es que como tema de controversia y debate, de enfrentadas posturas entre los propios cofrades, de esta o aquella Hermandad e incluso de marcar diferencias entre un Consejo de la Unión de Hermandades y el que le sucede, el del trazado de la llamada 'Carrera Oficial', por la que deben pasar todas las procesiones durante la Semana Santa, que a lo largo de los llamados 'días santos' salen para llevar a cabo su estación de penitencia, es algo en el que todos tenemos opinión y mucho más los propios miembros de todas y cada una de las cofradías y no digamos aquellos que, por un período de tiempo no se olvide, forman parte del organismo rector de nuestras Hermandades penitenciales por lo que no existe asunto más urgente y trascendental que el de dejar 'huella' en el asunto y de ahí que una y otra vez surja el rumor, la idea o la intención de cambiar dicho obligado itinerario, buscando naturalmente su mejora que en esta ocasión, sin duda para los proponentes, será ya la definitiva y evidentemente la mejor y acertada solución…

Y es que ¿cómo se pueden entretener mejor quienes así piensan que en sugerir el cambio de dicho obligado itinerario…?

Claro que ese trazado por parte de la ciudad tiene que ser coherente, primero con la situación del primer templo diocesano, al que es obligado acudir para realizar la ya mencionada 'estación de penitencia'; que en nuestro caso se sitúa casi en una zona extrema de la población; naturalmente también con la propia geografía urbana de Jerez, en la que existen calles aptas para el discurrir de las procesiones por su trazado y dimensiones y por supuesto tratando de encontrar el mejor lugar común para el acceso de todas y cada una de las cofradías, procedentes de los cuatro puntos cardinales, lo que sin duda añade complejidad al asunto por lo que evidentemente no es nada fácil encontrar una solución que contente a todos…

Pero si en lugar de tanto debate y polémica se utiliza el estudio y la reflexión, se evitará al menos que quienes no entienden ni gustan de esto que a los cofrades nos motiva, se estará dando el paso necesario para que el movimiento cofrade, tan legítimo como cualquier otro, deje de ser objeto de la ácida censura en tantas ocasiones, a la que nosotros mismos damos pie con nuestra actitud…