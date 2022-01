El euro, 20 años después

Se cumplen 20 años desde la entrada en circulación del euro, aunque en realidad ya lo hacía de forma virtual desde tres años antes. Se suceden los laudatorios complacientes con la efeméride, aunque tampoco faltan las referencias a los errores de diseño y de gestión durante estos años. Particularmente esclarecedoras resultaron las revelaciones durante la crisis financiera sobre la debilidad en algunos de los ensamblajes del proyecto. El primero, la desventaja competitiva de partida de los socios de la periferia mediterránea, que cambiaron una moneda débil por otra fuerte, frente a los del norte, en los que ocurrió lo contrario. El segundo, la velocidad del contagio entre quienes comparten moneda de los problemas originados en cualquiera de ellos. Ambas circunstancias habrían aconsejado criterios de convergencia real (productividad y competitividad), además de nominal para entrar en el euro y la creación de una autoridad fiscal con recursos suficientes para intervenir en caso de tensiones localizadas y con riesgo de contagiar al resto.

Se optó por la creación de una autoridad monetaria independiente, en lugar de una fiscal, y en confiar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento la salvaguardia de los equilibrios nominales como vacuna frente a las crisis por contagio. Los incumplimientos se sucedieron desde el principio, pero la fortaleza del proyecto conseguía superar todas las dificultades, hasta que llegó la crisis financiera internacional. La revelación en esta ocasión fueron las perniciosas consecuencias de la rigidez monetarista alemana sobre la periferia afectada por la crisis de la deuda soberana, que llegó a poner en vilo el futuro de la moneda común. En realidad, todo el proyecto europeo acusó el impacto de aquella obstinación insolidaria, dejando como aprendizaje que no habrá recuperación si no la hay para todos. Las ayudas Next Generatrion EU nacen del temor al aumento de la divergencia real durante la recuperación, pero lo más significativo es su financiación mediante la emisión de deuda mancomunada (eurobonos), por cuanto supone de avance en materia de solidaridad.

Las sombras sobre la moneda única no deben ocultar, sin embargo, sus virtudes. Estabilidad, fortaleza monetaria, acceso a la financiación internacional están entre ellas, pero quizá la más notable sea su posicionamiento como la segunda moneda reserva del mundo, tras el dólar. No es asunto en absoluto trivial, dado que buena parte de la hegemonía económica norteamericana se cimentó en el privilegio de promover al dólar como única moneda reserva en el sistema monetario internacional acordado en Bretton Woods en 1944. En China lo saben y se esfuerzan por situar su moneda entre las preferidas en las reservas constituidas en divisas, pero todavía están a mucha distancia del 21,2% que representaba el euro al finalizar el cuarto trimestre del pasado año. La distancia con el dólar (59%) es todavía importante, pero como medio de pago en el comercio internacional están casi igualados y en algún momento puntual (el pasado mes de octubre) ha llegado incluso a superarlo. Es muy probable, no obstante, que la tensión bélica en Ucrania refuerce al dólar y debilite al euro.