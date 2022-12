Sí, eso mismo, lo que tú no hagas, no lo hará nadie. El ejemplo más reciente lo vi el otro día en la televisión. En medio de la carretera había una piedra, en medio, sí en medio. Y los coches que pasaban la sorteaban pasando de largo. Así uno y otro y muchos, hasta que llegó uno que aparcó su coche en el margen, puso los pilotos de emergencia, salió, cogió la citada piedrecita y la echó a la cuneta. Volvió a su vehículo, lo arrancó y siguió tan campante su camino. Estoy seguro de que no era ingeniero de Caminos Canales y Puertos, ni siquiera peón caminero. Era un ciudadano cualquiera.

Que no se trata de ser un meten todo, ir por el mundo como un todoterreno o ser un jartible. Se trata de no ser un pasota ni un cojonato a quien nada le importa, pasa de todo y que cada cual se apañe como le toque. Es ser solidario y activo. Es ser buena persona y pensar en los demás. Ser buena persona.

Mira, una cosa muy sencilla y que en el pueblo se hace continuamente, saludar a todo el que pasa por tu lado, buenos días, buenas tardes, buenas noches…. Y te contestan. Si acaso una excepción, si te cruzas con una mujer a quien no conoces, pasar de largo, no sea que interprete que tú lo que quieres es ligar.

Ayudar a un cojo o a una coja a cruzar la calle. Coger del suelo un vaso de cristal o una botella que un borrachín haya dejado. Llamar al concejal de turno y decirle que hay un bache en tal sitio. Avisar a la policía que hay un balcón del que caen escombros porque se está derrumbando. Dejar los céntimos que te quieren devolver en el supermercado en la hucha de Unicef para los niños que mueren en África. Un céntimo más otro más otro más otro… ya saben, hacen un remedio. Borrar los grafitis del gamberro nuevo Velázquez que así desea perpetuar su arte...

Me contaba un amigo una cosa que él hacia cuando terciaba. Una muchacha que la naturaleza no le había favorecido y de resultas la pobrecita era fea con ganas. Pues mi amigo le decía en buen tono: ¡Qué ojos mas bonitos tienes y tu pelo, de fantasía! La muchacha ese día se iba contenta con tan poca cosa, pero la vida y el corazón son así. Lo mismo cabría hacerlo con uno más feo que Picio.

P.D. Tampoco esto quiere decir que te metas en política por libre. Pero escribir al ayuntamiento o al alcalde o al concejal sobre tal o cual propuesta está bien. Lo cual no quiere decir que estés actuando de oposición o de otro partido, sino sencillamente como colaboración.

Similar a esto es la sección que nuestro Diario tiene en la segunda página o en contraportada, en la que un ciudadano cualquiera emite su opinión sobre tal o cual materia. Y quien quiera coger, que lo coja y si no, que no lo coja, pero tú haces lo que otros dejan de hacer.