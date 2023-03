A Por fin podemos decir que "dimitir" no es un político ruso. Dimitir es una actitud sana que refleja la capacidad de reacción de un persona con honestidad y dignidad. Nos referimos a Paco Camas, hasta hace unas horas Delegado de Cultura y teniente de alcaldía de Jerez. Sobe todo cuando una persona como Camas acepta con esas cualidades que no va formar parte de las listas para las próximas elecciones y es que nadie puede obligar a otro que le quiera. "Pues si no me quieres…¿qué pinto yo aquí?"…habrá pensado el político socialista de toda la vida. Es digno dimitir y no como hacen otros que se cambian la chaqueta como por ejemplo el actual candidato al PP por Arcos, Miguel Rodríguez, que al acabarse la "mamandurria" o lo que se daba en la exprimida naranja a la que no le queda ni un vaso (formato chupito) de zumo se quita de en medio y ahora a otro bando. No importa nada, aquí nos tragamos todo. Y no es que no tenga derecho a hacerlo, que lo tiene, y se respeta. Ademas que no es un caso aislado. Así las cosas, la dimisión de Paco Camas supone un cambio de rumbo en el que parece que la alcaldesa actual apuesta definitivamente por otro tipo de perfil quizás más joven ya que Camas acaba de cumplir los 65 años. El hecho de apostar por un equipo más joven no significa que busque un equipo más manipulable , ni tener 65 años significa que ya no esté en condiciones de aportar al partido, a la función pública o política. Son decisiones que le corresponden a la líder del partido en Jerez y que se respetan. Hasta hoy no le ha ido mal y está gobernando desde hace ya casi ocho años. Este cambio cambio supone también una nueva oportunidad para su oposición política más evidente como es Maria José García Pelayo, a quién le viene bien esta nueva decisión de la actual alcaldesa de Jerez. Le da margen ya que la notica de desencantos en un lado siempre beneficia de alguna manera al otro. Mayo está aquí y las fotos de campaña están a la vuelta de la esquina. La cultura siendo el motor que es no es el área que recibe mayor interés por algunos que intervienen tomando decisiones superfluas sobre algo que tiene mucho trabajo de fondo y continuado durante todos estos años. La atractiva y aparente superficie solo refleja el duro y a veces ingrato trabajo. La dimisión de Paco Camas pondrá de manifiesto, para bien o menos bien, el trabajo realizado todos esos años en la delegación de cultura más, si cabe, que en la de urbanismo en la que estuvo también en la primera legislatura. En Cultura se han hecho grandes avances y eso es mérito de Camas y de todo el equipo de la delegación. Todos son importantes no sólo el delgado que hasta ahora ha venido realizando las funciones. Especialmente recordamos en ese equipo a Luis Pérez que fue jefe de la unidad de flamenco y a quien se le está echando mucho de menos. Por el conocimiento, la capacidad y el amor que tenía a lo que hacía porque sin ese amor es imposible. Más allá de la corta visión de aquellos que hacen, o están deseando hacer, lo que critican a los demás. Cuidado con las hambrientas "aves de rapiña" con apariencia de "buenas personas" que cercan el despejado cielo del anaranjado fracaso observando a sus próximas víctimas…En esta etapa de casi ocho años ha habido muchos baños de multitudes gracias a la gestión de la delegación de cultura en la que ha salido muy bien y muy "guapo" el ayuntamiento de Jerez en la foto con la alcaldesa a la cabeza. Esta nueva situación una vez publicadas las listas puede que traiga acarreado un coste del voto socialista moderado pues se radicaliza con la salida del delegado Camas… "si yo fuera Pelayo me jartaba" se ha llegado a escuchar por la calle…y vaya usté condió.