Hace algo más de una semana, el Banco de España difundió un informe del que, a través de la agencia Efe, se hicieron eco los nueve periódicos del Grupo Joly y El País; un número sorprendentemente bajo de medios, a pesar de la significación de la noticia: "Las rentas altas absorbieron casi la mitad de la bonificación de carburantes". Los sobornos de Camp Barça y hasta Iker Jiménez y First Dates son de mayor interés para el público general que dónde se generan y dónde se aplican los ingresos públicos obtenidos con los impuestos de los españoles, en una situación histórica de pospandemia Covid-19 e inflación desatada y dañina para los hogares, debida, por lo demás, a una guerra que se dirime con alta peligrosidad "en la otra esquina", como quien dice. A riesgo, pues, de situarnos en una torre de marfil tecnocrática -o algo peor-, comentaremos el asunto en esta sección (repito, una de las pocas secciones de Economía que recogió en España una noticia de alcance, sobre todo para saber de qué se alimenta nuestra mayor cosa común, nuestra res publica, término compatible con nuestro sistema de monarquía parlamentaria, a pesar de que de ese latinazgo viene el sustantivo "república").

Del titular podemos obtener una primera conclusión: que las rentas altas se beneficiaron proporcionalmente más que las medias o bajas del descuento del litro de carburante que ha costeado el Estado para amortiguar el efecto de la subida de precios rampante de este producto por causa de la Guerra de Ucrania, un detonante de graves aumentos de costes y precios (que no son lo mismo... o no son razonables los últimos: estar por cuantificar una inflación bandolera, que es la que se genera con la repercusión más que proporcional que el incremento de sus costes por parte de quien, de pronto, se ve con la sartén por el mango o, sencillamente, ante la perspectiva de especular con picardía). Según las simulaciones del BdE, de los 3.060 millones desembolsados con este propósito por el Estado desde el 27 de diciembre, las rentas altas recibieron casi la mitad (1.377 millones, un 45% del total), el triple de lo obtenido por los hogares de menor renta. Cabe deducir aritméticamente que las rentas bajas se ahorraron en gasolina y gasoil sólo 459 millones, y por tanto las rentas medias se agenciaron el resto, 918 millones. Según el INE, rentas altas son las que perciben al año más de 46.000 euros brutos; las bajas, menos de 13.000, y la gran mayoría, las clases medias, ingresan entre una y otra cifra. Según la OCDE, y redondeando, en España las clases se reparten el total de la población así: 12% alta, 55% media, 17% baja y 16% pobre.

Es imprescindible recordar dos cosas para comprender bien análisis estimativo del banco central español (delegado del BCE en España; también centro de estudios). Primera, que quien más se ha beneficiado de la inflación en asuntos de carburante es el propio Estado, tanto por el impuesto especial o específico del combustible como por el IVA que se repercute a cada litro surtido. Eso no está bien ni mal. Es así, una paradoja que conviene no olvidar: la inflación galopante ha sido a corto plazo oxígeno presupuestario. Segunda, que las rentas altas no sólo tributan más y más que proporcionalmente -no hablamos de las que defraudan o evaden, sino de las controladas por la AEAT- por IRPF, un impuesto directo y progresivo, sino, como se ve, también por impuestos indirectos y menos 'justos', o sea, por los que se aplican al consumo, sea de gasolina o sea por cualquier otra compra o inversión que lleve IVA (todo, digamos). O sea, que no nos quedemos en el titular clasista de la noticia. Las clases altas convienen al país. Si tributan lo que deben, claro está. Si es que ganar 50.000 brutos al año es una cosa muy alta, que ésa es otra.