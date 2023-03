Desde mi humilde atalaya en mi barriada de La Constancia y aprovechando la amabilidad que me presta Diario de Jerez, remito la siguiente reflexión. Es evidente que la actual situación en la que se encuentra la juventud es realmente muy preocupante, la falta de expectativas de futuro que la propia sociedad les ofrece puede en situaciones coyunturales llevarles a mantener actitudes de desencanto al observar que cada día se le están trillando más los caminos y por lo tanto frustrada va quedando la esperanza. Desde una reflexión ponderada, me planteo el siguiente interrogante: ¿Es realmente nuestra juventud conformista, escéptica o es que la falta de compromiso social que los soñadores de la política sin ética reflejan con su incalificable actitud una sociedad insensible con los más vulnerables y enormemente materializada sin empatía y egolatrizada la que está obligando a esta parte de la juventud a mantener una actitud 'acomodaticia' y pasiva 'cooperando' con un cruel e inhumano sistema que es a mi juicio culpable de su situación y al mismo tiempo generador de las desigualdades sociales existentes?... Problemas tan perentorios para subsistir como es el paro, la falta de viviendas así como la falta de valores… necesitan un urgente despertar de nuestra juventud, porque despertar es vivir intensamente, aun en medio de tantos impedimentos y burocracias parasitarias como nos imponen. Ser joven y no tener actitudes progresistas es lo mismo que estar muerto, si los anhelos de superación no brotan en este tiempo será muy difícil que se desarrollen más tarde. Y en esas condiciones el joven queda sujeto al carro del sometimiento... ¡Nunca podrá ser libre! Por eso es que los planificadores de este despiadado sistema que padecemos dedican todo su esfuerzo al 'amodorramiento' de la juventud, todo está debidamente dirigido a su encadenamiento físico/psíquico, al extremo que son realmente pocos los jóvenes que se escapan de las redes que incansablemente el materialismo despiadado y dirigido le lanza como si se trataran de incautos pececillos... A aquellos que por distintas causas se mantienen conscientemente lejos de sus dominios y movilizan sus conciencias a la construcción de una sociedad más justa se les considera como de una constante preocupación. Lamentablemente existen actitudes en algunos jóvenes desde la inmadurez que muestran actitudes acomodaticias y servilitas, como si fuerzas retrógradas ejerciesen una poderosa atracción sobre ellos. Con estos no se puede contar para nada, padecen mal atávico y es de esperar cuando la sociedad sea un día transformada y más libre, la ciencia médica logre curar esta especie tan perniciosa y conformista, ya que de forma indirecta se crea un manantial de colaboradores al servicio de unas minorías de elites sin conciencia social.

A mi juicio, la juventud ha de saber distinguir y reivindicar una sana orientación para enderezar sus pasos hacia la conquista de una sociedad llena de valores y menos injusticias sociales pues de ella depende su acción renovadora o su actitud vegetativa. Los resabios autoritarios luchan por todos los medios contra la juventud intentando absorber su conciencia, con ello tratan de confundir al ser humano para que olvidemos y renunciemos la feliz misión que su propia naturaleza le confía en el instante mismo de su nacimiento: ¡La conquista de un mundo mejor para todos!

Tengo el convencimiento de que el éxito final de un sistema totalmente globalizado e inhumano no será siempre posible debido a que todo lo que nace debe tender a la renovación y al progreso social . El vigor juvenil terminará por abrirse camino derecho hacia las altas cumbres de la justicia social y la libertad, y una era de respeto y hermandad entre todos los seres humanos dejará honda huella en la historia. A fin de apresurar este encuentro de la juventud consigo misma es preciso que sus minorías conscientes y activas se mantengan firmes hacia alcanzar la utopía rechazando los pragmatismos dogmatizados... Y quienes ya dejamos atrás los años mozos hagamos cuanto esté en nuestro alcance prestando nuestro apoyo fraternal a la misma.