Antes de acostarme, abro el balcón y miro a la inmensidad de la noche, la calle solitaria y las farolas iluminando el empedrado. Ayer vi a la Luna y muy cerquita de ella a un planeta. Creí que estaban pelando la playa. Ella estaba en cuarto creciente y el planeta como en solitario vagando por el firmamento se encontró con ella. Me acordé de aquella canción "yo me enamoré de noche y la Luna me engañó, otra vez que me enamore será de día y con Sol…." Mas allá profunda oscuridad y sabiendo que millones de soles y de planetas vagan sumergidos en el infinito, millones de planetas iguales que el nuestro. No pude hablar con ninguno…pero me recreé pensando en lo grande y poderoso que es nuestro Dios que ha hecho estemos lejos unos de otros, pero con la mente libre, libre, libre para pensar y pensar e imaginar. Por cierto acostumbro a ver documentos de Yo Tube y en uno de ellos leí que en algunos planetas con determinadas condiciones de humedad carbono, hidrógeno y otros elementos hay lluvias de diamantes. Se lo dije a un joyero que hay en mi calle y asombrado se quedó boquiabierto y me dijo que como podía ir a recoger ¡¡¡¡¡

Asido a los barrotes del balcón, pensé qué pequeños somos y que tontos al preocuparnos de cosas baladíes, cuando tenemos tantas y tantas cosas a nuestro alrededor maravillosas…la sonrisa de tu amada, sus ojos dulces, la sonrisa de un niño, el saludo de un viejo amigo cuando lo encuentras por la calle, el vuelo de las palomas, las olas del mar besando la playa, las nubes corriendo por las alturas, el viento y hasta el arroz con tomate.

La libertad es lo más grande que tiene el hombre. Siempre me acuerdo de la triada de la Revolución francesa "igualdad, fraternidad y libertad" ¿Hay algo mas hermoso que la libertad? Por eso cuando leo en la prensa las dictaduras de países que aunque estén lejos, su falta la sufren hermanos nuestros aunque sean de otras razas, me entra la agonía. Y cuando aún en nuestra España en nuestra sociedad, alguien pide o te dicta reparos cuando críticas o censuras a autoridades o personas con quienes no compartes criterios o actuaciones… ¡santa libertad! Que es el donde supremo otorgado desde que Abel y Eva salieron del Edén.

P/D He recibido contestaciones a mi anterior artículo sobre el Purgatorio. Las acepto y pido disculpas si me he excedido. Interpretando demasié las palabras del Papa Benedicto XVI. Dicen que San Pablo hablaba de "fuego purificador de las almas" distinto del fuego del infierno. Seguro que intentó borrar las exageraciones. Que el Concilio de Trento no era ultra, sino que adoctrinó muchas cosas buenas. Y sobre todo que a nuestros difuntos podemos ayudar "comunión de los santos" con limosnas, obras de penitencia y plegarias (misas) Y sobre todo que Dios es bueno. Y sabe lo que hace. Por otra parte el estipendio es necesario, sobre todo para algunos curas de las parroquias que no tienen en su soledad ni para un avecrem.