El maltrato a Pemán, mal aval para la Ciudad Europea de la Cultura

No hace aún mucho tiempo, nuestra Alcaldesa efectuó visita oficial al Ayuntamiento de la Capital, iniciativa plausible sin duda por la necesidad de acercamiento entre las dos mayores poblaciones de la provincia, que están llamadas a comprenderse y entenderse en no pocos asuntos de interés común, gesto que tuvo semanas después la contrapartida de la visita del señor Alcalde de Cádiz a nuestro pueblo, todo ello dentro de las acciones emprendidas desde aquí para aspirar al reconocimiento de Ciudad Europea de la Cultura, en el todavía lejano año de 2031, proyecto del que podríamos decir, por añadir algo, "largo me lo fiais"…

Y hasta ahí, todo bien y positivo, siempre y cuando a dichas visitas no se hubiera contrapuesto, por parte del municipio gaditano o mejor dicho, por quienes actualmente lo gobiernan, tratándose de un proyecto que se relaciona precisamente con la Cultura con mayúsculas, la impresentable decisión de retirar la placa allí ubicada en honor de quién presidiera la Real Academia de la Lengua, en dos ocasiones, esculpida por el reconocido escultor gaditano Juan Luís Vasallo que hasta ahora lucía en la fachada del número doce de la calle Isabel la Católica, edificio municipal dedicado a la delegación de Asuntos Sociales del que ya se había retirado el busto del insigne escritor que recordaba su nacimiento, al igual que también se procedió en su día a eliminar su nombre del teatro de verano ubicado en el Parque Genovés…

Y se ha llevado a cabo esta lamentable decisión por considerar que Pemán - el asunto es ya reiterativo y por estos lares mucho mas - tuvo una evidente participación en los inicios de la dictadura del General Franco e incluso un miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano, que a su cargo tiene la llamada "Memoria Democrática", llegó a manifestar en su día que el escritor "tiene una conexión nítida, clara, por su papel como promotor e ideólogo del golpe de Estado de 1936". "Él participó en la comisión de depuración del profesorado y tuvo una participación activa durante el régimen del dictador Franco"…obviando; posiblemente por un interesado lapsus de memoria; su dilatada y fecunda trayectoria como autor dramático, como articulista y guionista de televisión, tareas estas últimas en las que supo "crear" la mítica figura del "Seneca"; ese personaje costumbrista y entrañablemente popular que, a través de la pluma de don José María, puso voz a toda una época de España, ejerciendo, precisamente durante la dictadura, una crítica audaz para lectores y espectadores inteligentes, parafraseando el lema de "La Codorniz", revista de la época, que muchos de estos de ahora no saben ni qué tipo de publicación satírica fue…

Con la instauración de la Democracia, muchos pensábamos que la triste y trágica división de las dos España, provocada por la Guerra Civil se había logrado superar, pero tras la infeliz ocurrencia del presidente Zapatero de impulsar la llamada Ley de Memoria Histórica, que se vendió como un intento de cerrar viejas heridas cuando en realidad ha resultado todo lo contrario, ahora y a diario parece que solo fueron buenos los contendientes de un bando y que las fechorías solo las cometieron los del otro, cuando la auténtica verdad es que sobre la contienda todos, de un bando y del otro, tienen mucho que callar.

Y desde luego, en la búsqueda de apoyos para un reconocimiento cultural europeo para Jerez, mal aval resulta el de un político cuyo partido se ha dedicado a pisotear, con acciones como las anteriormente reseñadas, la figura de un jerezano de adopción pero sobre todo autor insigne de las letras hispanas de notable éxito popular, al que su ciudad natal le niega sistemáticamente el pan y la sal, de un tiempo a esta parte…

Claro que, para que "cada palo, aguante su vela", también aquí nos dimos mucha prisa por retirar su busto del vestíbulo del Teatro Villamarta, así que juzguen ustedes.