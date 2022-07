La mayoría del PP

A nadie se le escapa el rotundo éxito del PP en Andalucía. Enhorabuena sin duda alguna por el excelente resultado. Sobra decir que las encuestas del amigo Michavila de GAD3 fueron de las más acertadas en cuanto al pronóstico que auguraba entre 58 y 60 parlamentarios. Algo que ni el propio Juanma Moreno podía imaginar. Ha quedado de manifiesto y totalitariamente acreditado el triunfo del discurso de Moreno Bonilla que supo también aprovechar el error de Vox con Olona al frente cuyo traje de gitana lo hemos visto en venta en wallapop… Es indudable la capacidad de liderazgo, el arte de convencer que ha demostrado el malagueño. Juanma es amigo de sus amigos y desprende serenidad. Es hábil y genera confianza, sabe tejer la tela de araña en un buen ambiente de confianza y seguridad, sabe gestionar y comunicar. Respeta y valora a su competencia que la convierte en aliada como por ejemplo era muy buen amigo del dueño de la bonita hacienda "Mentirola" por ahí por los montes de Malaga. Preciosa residencia de su querido amigo: ese gran político y excelente persona como era Javier Imbroda que nos dejaba hace muy poco tiempo- sirva de recuerdo y homenaje con mucho cariño y admiración para su memoria, su familia y en especial para su esposa Salvadora. Moreno ha puesto encima de la mesa un cambio absoluto que ha hecho tirarse de los pelos, para empezar, a las filas del socialismo. A medida que subía el PP el día de las elecciones bajaba el PSOE, pero cuidado Juanma no te fíes que ahora quedan más elecciones. El Voto que te han dado en Andalucía aunque pudiera intuirse una intención para próximas elecciones no quiere decir que en Jerez, por ejemplo, vayan a votar al PP en las municipales. Porque como todos sabemos, la gente, el pueblo confía en ti para Andalucía pero en las municipales no es lo mismo porque no te votarán a ti. En Jerez como ocurre en casi todas las elecciones municipales de otras localidades votarán al candidato o candidata, al alcaldable. El voto socialista que te han prestado para Andalucía es un castigo a Pedrito Sánchez pero no quiere decir que en Jerez vayan a votar al PP en las municipales. Queda mucho trabajo, los que en su día fueron buenos líderes locales pero ya están amortizados y a los que les persiguen fantasmas corren más peligro de lo que uno piensa. Enhorabuena Juanma, mucha sabiduría, suerte y vaya usté condió.