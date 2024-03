Un monumento conmemorativo es un sitio o estructura destinados a preservar la memoria de un acontecimiento, individuo o grupo de personas, que generalmente han fallecido. Son diversas sus formas, que van desde elementos visuales en el paisaje urbano hasta distintos tipos de estructuras como estatuas, cruces o fuentes... También pueden incluir parques enteros dedicados a la conmemoración o placas, incluyendo aquellas que dan nombres a las calles dentro de la ciudad.

En Jerez tenemos una gran muestra de conmemoraciones repartidas por la ciudad, pero claro, no todo vale, de nuevo en esta columna tengo que hacer referencia a otro “monumento mediocre”, con una calidad de materiales y estética que asusta nada más verlo.

Todos los días de camino al trabajo recorro la glorieta Luis Valle para incorporarme a la Avenida Reina Sofía. Siempre me pregunté quién era la persona que le había dado nombre y un día, fijándome un poco más desde el coche, me percaté de que había en ella una especie de poyete gris con una foto y texto pegados en él. Sí, para mi sorpresa me di cuenta (después de pasar muchísimas veces por el mismo camino) que la glorieta tenía un “monumento conmemorativo”.

Tras buscar información, encontré la noticia de su inauguración en 2016 para homenajear a Luis Valle Saborido, por su labor solidaria y comprometida con el movimiento vecinal de Jerez durante las últimas décadas. Tras leer su trayectoria, sin duda merecía un reconocimiento por parte del Ayuntamiento, pero... vaya “monumento” le dedicaron... Un bloque de cemento con una foto de carnet suya pegada en un azulejo blanco con ribete azul... sí, una foto de carnet, como la que podemos tener en nuestro DNI... Más falta de gusto creo que es imposible tener ¿Quién pensó que algo tan feo podía ser un homenaje decente?