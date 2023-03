Créanme que siento opinar de manera diferente a muchas personas gaditanas o no que consideran que tenemos en Cádiz, no ya un habla, sino una lengua propia y que la expresión No ni ná, alentada por algunos medios de comunicación, merece un monumento lingüístico. Y hay que ver qué cosas: nadie se había dado cuenta hasta ahora.

Aunque esta locución no es precisamente nueva sino que tiene sus añitos; sin embargo, desde hace poco tiempo ha reverdecido su uso y no pocos hablantes la consideran propia de los gaditanos o perteneciente a la inexistente lengua andaluza, cuando no se la considera como 'seña de identidad' local o regional.

Para colmo la frase se ha puesto de moda en ciertos sectores por algunos humoristas, por ejemplo, que tratan de sentar cátedra como algo propio del andaluz este antiguo No ni ná, que a lo mejor se rescató porque algún chirigotero lo incluyó en sus letras más conocidas.

Pero esta expresión va ganando terreno, una conocida bodega sanluqueña adopta el No ni Ná para uno de sus vinos, algunos humoristas lo incluyen en sus actuaciones, tabernas y restaurantes y una tienda de modas se denominan también de esta manera.

La expresión citada no pertenece a la lengua andaluza, porque no hay lengua andaluza, ni dialecto siquiera, sino modalidad andaluza según leemos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El uso de una lengua es el habla (Saussure). El habla andaluza (las hablas andaluzas oriental y occidental mayormente) es el uso que hacemos de la Lengua, una modalidad del Castellano, un habla, no una lengua, ni un dialecto. Un dialecto es una derivación lingüística que presenta importantes diferencias frente al castellano en los campos fonético-fonológicos, léxico-semánticos y morfosintácticos. La locución pertenecería, como vulgarismo, al campo de vocabulario.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebró en el año 2021 un importante evento sobre el habla andaluza. Se trataba del Foro del Habla Andaluza (FHA) Retrato Lingüístico actual de Andalucía, celebrado en la sede de la Rábida de la UNIA y dirigido por Antonio Narbona, catedrático emérito de Lengua Española de la Universidad de Sevilla.

En este foro se citó, por encima, a la locución que tratamos como no perteneciente a las señas de identidad del habla andaluza. Siendo este foro un 'retrato' de las hablas meridionales de España, no podía faltar el recuerdo del Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía (ALEA), de Alvar, Llorente, Gregorio Salvador y otros, el más importante y gigantesco 'retrato' nunca llevado a cabo con anterioridad, 230 municipios encuestados y 1.900 mapas levantados (Universidad de Granada-CSIC, 6 tomos (1961-1973). Afortunadamente el relevo se ha producido con el muy recomendable Nuevo retrato lingüístico de Andalucía editado por Antonio Narbona Jiménez y Elena Méndez-García de Paredes (UNIA, 2022)

El habla andaluza, las hablas andaluzas, son modelo de integración en una lengua de cultura del mundo cual es el español. El habla andaluza (que no lengua) forma parte, como una más, de una comunidad formada por los cientos de millones de hablantes en todo el planeta que comparten un elemento común, la lengua española, a la que aportan características propias frente al castellano, pero no es una lengua per se. El habla andaluza es variopinta, heterogénea y lo que se quiera pero no tiene lengua escrita. Pedro Payán demostró que hay un habla de Cádiz, no una lengua.

Los andaluces escriben según la norma del español, no hay ortografía andaluza ni gramática andaluza (el llamativo cambio de ustedes por vosotros se da solamente en el habla de Andalucía occidental. No es rasgo gramatical pertinente).

La locución que tratamos, procedente del no, ni nada, con sentido de anda ya, anda que no, carece de fundamento para presentarse como seña de identidad andaluza. Es más bien una peculiaridad lingüística la triple negación con potente sentido afirmativo. De parecida manera se podría actuar con otros vulgarismos populares pertenecientes al habla como 'Nanay', 'Jartible', 'Fite tú' o 'Tesquí puí' y muchos más para subirlos de categoría y, vía expresión popular, considerarlos exponentes lingüísticos de Andalucía. No conviene perder el norte. Por encima de todo No ni ná es un vulgarismo, del que debemos huir.

No es, pues, seña de identidad del habla del sur peninsular. A lo peor es que, el antiguo complejo socio-lingüístico sobre lo mal que hablan los andaluces, ni es tan antiguo ni se ha superado sino que se le está añadiendo un elemento más a la tradicional vía de integración social en otras culturas, por medio de la gracia, los chistes y los chistosos, donde los gaditanos, por tener que ser graciosos a su pesar, llevan la peor parte. Conocido es el caso de andaluces que viven en otras regiones españolas y que exageran los rasgos andaluces graciosos, o de manera vergonzante los disimulan. O bien se trata de buscar notoriedad de lo andaluz como rara avis en el universo lingüístico-cultural de España, o tal vez subir de categoría y así, el no ni ná pasaría de vulgarismo a expresión popular, que se entiende como más presentable, fabricando un mito lingüístico donde no lo hay, y de paso reduciendo la inferioridad del complejo sin tener que recurrir a la psicología de masas.