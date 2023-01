Cuando leí en la prensa hace ya varios meses, que Miguel Ángel Segura iba a ser el encargado de ilustrar el cartel de la Semana Santa de Jerez en 2023 me alegré muchísimo. Me gusta su obra, tiene trayectoria a sus espaldas y sobre todo, tiene una formación en Bellas Artes que lo avala.

Y tenía muchas ganas de ver el resultado final en la presentación del pasado viernes, un resultado que ha gustado a muchos y a otros menos, como siempre pasa cuando se presenta una obra en sociedad. Pero lo importante es que Jerez ganará una buena obra. Tiene una calidad y consecuentemente tiene valor, eso no se puede negar.

Me hace mucha gracia cuando escuchas a personas que critican obras expuestas en los museos (generalmente contemporáneas) con esa frase tan manida de "eso también lo podría hacer yo". La ignorancia desde luego es bastante atrevida, porque el hecho de que la obra de un artista se exponga en una sala de Museo o Galería de Arte buena, ya supone un filtro o control de calidad. Es decir, los conservadores y comisarios han valorado la formación y trayectoria del artista para poder exponer. Para que me entiendan, no todo el mundo puede exponer lo que hace, así sin más.

Estamos en tiempos en los que se persigue ese reconocimiento rápido, sin tener estudios o conocimientos sobre lo que se hace, y las redes sociales son grandes culpables, sin duda. Los "pintaores de cuadros" están al acecho en ellas, avivando el intrusismo laboral sin pudor ninguno. Al menos, su temporal popularidad dura menos que la espuma de una cerveza Moretti.

Por eso siempre defenderé a los artistas que se han formado de verdad, que tienen algo que contar en sus obras. Y en esta ocasión, me gustaría felicitar la decisión de la Unión de Hermandades de Jerez por la elección de este año. Buena apuesta.