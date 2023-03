La obra social de las hermandades jerezanas

Más de una vez me comentó el cardenal fray Carlos Amigo, durante los años que colaboré con él, desde la dirección regional en Andalucía, de la Cadena COPE, cómo algunas grandes hermandades de Sevilla, con una obra social de especial envergadura e importe económico, tenían como un inexplicable pudor de pregonar tan benéfica y hermosa labor, que aún entendiendo la práctica aplicación en el proceder de las mismas de la frase del capítulo sexto del Evangelio de San Mateo: "Que no sepa tu mano izquierda lo que entregas con la derecha", el prelado franciscano no acababa de entender…

También aquí; entre nuestras corporaciones cofradieras; comprensiblemente con otra dimensión por el número de sus miembros, esta práctica no solo está evidentemente arraigada sino que es claramente uno de los mas hermosos y desconocidos compromisos de las mismas y existen ejemplos de que es tarea primordial en todas ellas, dándose casos excepcionales en determinadas circunstancias como fue patente durante la tremenda epidemia del COVID 19, con aquella iniciativa denominada 'Costaleros por nuestros mayores', en la que un elevado número de jerezanas y jerezanos se afanaron por acompañar y atender a muchísimas personas necesitadas por su edad o situación económica, dando elocuente testimonio de una singular obra de misericordia, de la que también se suele hablar poco y desde luego; que entre quienes la protagonizan; se suele evitar igualmente alardear de llevarla a cabo…

Pero es de justicia reconocerlo, como anteriormente insinúo, que me comentaba don Carlos; ese religioso hombre de Dios; y dar cuenta de dicha benemérita acción, en favor de quienes mas lo necesitan, al conjunto de la sociedad en la que vivimos y viven y actúan nuestras hermandades y aprovechar la ocasión, en estas fechas de la semana previa a la conmemoración pasional jerezana, para recordar, en línea con lo que antecede, que precisamente días pasados una institución de Jerez que a lo largo de muchos años viene proporcionando el imprescindible sustento a centenares de personas necesitadas; el Comedor del Salvador; acaba de lanzar una petición de ayuda, para que quienes puedan y lo deseen le provean de determinados productos alimenticios y de higiene, solicitud ante la que seguro que nuestras Hermandades y nuestros cofrades no permanecerán ajenos…

Así que recogida la petición del Comedor; en su entorno están también las Agustinas de Santa Rita o las Hermanas de la Cruz; y la necesidad por tanto de que, junto a la preparación de pasos y enseres, de capirotes y espartos, de 'papeletas' y adornos florales, todos tengamos presentes de que hay quienes nos urgen mucho más y apremian a nuestra conciencia.

Y seguro que enseguida la solicitud tendrá respuesta, como ocurre cada mes, cada semana, cada día durante todo el año…