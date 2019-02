¿Tu tienes que pactar?

Llevamos meses asistiendo a un escenario en el cual los ciudadanos hemos impuesto a través de las urnas que los diferentes partidos políticos se pongan de acuerdo en la búsqueda de un gobierno. Ese ponerse de acuerdo se tendría que lograr a través de unas negociaciones de las diferentes posturas que, si llegan a conciliarse después de mucho diálogo, se traducirían en la firma de unos pactos que marcarían las reglas del juego político de nuestro país.

Ahora mismo esos pactos políticos se nos escapan a los que somos ciudadanos de a pie. Sin embargo cada uno de nosotros podría preguntarse si seguramente muchas de las cosas o relaciones humanas que no funcionan en nuestra vida tal vez necesitarían también sentarse con algo o alguien para negociar posturas y llegar a un pacto. Hay situaciones en la vida humana que nos frustran y que nos sientan fatal, y que no cambiaran nunca por sí solas, y que por tanto es necesario sentarse y llegar a pactos o acuerdos con alguien o incluso con uno mismo. Pienso fundamentalmente cuando en una relación de pareja, de amistad, o laboral ,etc... las cosas no están saliendo bien por sí solas... es el momento de PACTAR, no esperes a que las circunstancias o las relaciones personales cambien solas... es momento de sentarse con quien corresponda y negociar las distintas posturas y puntos de vista de manera realista y sincera, y partiendo desde lo que nos une, ir llegando a acuerdos y pactos que a todos beneficien y a nadie perjudique, y todo ello con el objetivo de mejorar y salvar la situación.

Olvídate ahora de los pactos de nuestros políticos, y ponte a pensar si no tendrías que sentarte a pactar con alguien para ser cada día más feliz... ese es el mejor negocio de la vida... ser feliz...