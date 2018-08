Los pedáneos, en el olvido

Muebles, colchones, restos de poda, kilos y kilos de basura y ratas de todo tipo. Algunos pensaréis que estoy hablando de un vertedero, pero no. Estoy describiendo el basurero improvisado que se ha montado en el carril principal de la urbanización El Chaparrito, el conjunto de casitas de campo que pueden encontrar pasando La Barca, antes de llegar a San José del Valle. No podemos olvidar que siguen siendo jerezanos, vecinos y sobre todo, ciudadanos a los que hay que prestarles los mismos servicios que al que vive en el centro del pueblo o de la ciudad, ya sea en La Barca o en Jerez. Los contenedores a veces están vacíos y la basura está completamente en el suelo. Otras, la mayoría, en las que los contenedores rebosan y toda la basura está completamente tirada en el suelo, impidiendo en muchas ocasiones, el paso de los propios propietarios por el camino que les lleva a su casa. ¿Pedáneos olvidados? ¿Vecinos sin civismo? Esa es la cuestión. No es la primera vez que éstos denuncian la situación y el Ayuntamiento hace caso omiso. ¿Qué hacemos con esto?