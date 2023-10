Mi capataz, te me has hecho mayor, muy mayor. Ya no eres el chiquillo que correteaba por el patio de la Escuela y, a la que los mayores se despistaban, se metía debajo del paso de misterio a soñar con tocar palo. Ya no eres el niño que no perdía ocasión de meter a tres o cuatro debajo de una pequeña mesa y mandarles un ‘a esta es’ repleto de ilusión e inocencia. Ya no eres el adolescente que revoloteaba alrededor de las parihuelas de ensayo en las frías noches de Cuaresma, en las que te enfadabas si tu madre te ordenada un ‘nos vamos para casa’. Queda poco de aquel chaval con el que tuve la suerte de debutar en 1995, los dos de costaleros debajo del Señor.

Casi no recuerdo al joven que en 2006 salió de auxiliar de la cuadrilla de la Virgen y que en 2008, con toda la ilusión del mundo, tuvo la valentía de hacerse cargo de un martillo que entonces quemaba como si se estuviera fraguando. Entonces todos te llamaban ‘Lolete’ o ‘el Morito’. Te pusiste al mando de los que habían sido tus compañeros, muchos de ellos con bastante más edad que tú, bastante. Ahí empezaste a hacerte mayor. Te fuiste curtiendo y la Virgen te regaló un 2 de junio de 2012. Ese día, una revirá y una marcha te pusieron a otro nivel. ‘Que no se le caiga un pétalo a la Virgen, ahora ‘, dijiste a tu cuadrilla. Y con un ‘abajo con él sin martillo’ pasaste a ser Manolo Serrano, dejando atrás para siempre al ‘Lolo’ de los primeros años. Después vino de todo; momentos muy buenos y otros que habrías deseado no tener que vivir. Pero cualquier incertidumbre ha sido superada siempre por tu tesón, por tu amor al oficio y por tu devoción a la Virgen.

Y siguiendo ese camino, esta última semana has cerrado el círculo. Cuando uno tiene la capacidad y la sabiduría de mandar dos cuadrillas como las que han paseado a la Virgen estos días, uno se convierte en Don Manuel Serrano para toda la vida. Y te me has hecho mayor para siempre, muy mayor.

Le doy gracias a Dios por haber debutado contigo de costalero, por haber compartido parte de tu camino y porque tú hayas sido él último que me ha mandado debajo de un paso. Ahí he cerrado yo mi particular círculo. Ya se sabe que, a los pasos, mejor con amigos, y tú eres uno de los mejores. Un abrazo enorme de tu fiscal.