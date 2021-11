Vaya plantel que se ha marcado Tu cara me suena. Hasta los que se preveían malos, como David Fernández y Eva Soriano, han mostrado nivel y ganas de hacer reír. Eso por el flanco que se presentaba lacio porque los favoritos ya han estado por encima de las previsiones, con Rasel de Maneskin, Peláe como Peluso o Nia como Alicia Keys. Y también tenemos los 'clásicos' que han de apretar para no quedarse atrás, Los Morancos y Loles León. Tu cara me suena no es para acomodarse, se tenga la edad que sea. Lydia Bosch recogerá el guante.

Antena 3 ha rescatado el único gran formato capaz de reunir a toda la familia, gustos y generaciones, en estos momentos. Cada gala mezcla estilos y años entre intermedios de humor y una sensación de mucho trabajo detrás que valora el espectador. Ya había sido así en las ocho temporadas anteriores y la gala de estreno de la novena ha subido el listón. Las introducciones en la pantalla gigante han venido a mostrar que aumentan las posibilidades de sorprender al personal.

Gestmusic hace más espectacular la puesta en escena, ensanchando el plató, y mantiene las esencias (un jurado que es un cuarteto que lo encaja todo) de un programa que se hace querer. Tiene también sus riesgos: las galas se hacen largas y hay espectadores que prefieren ver en diferido las actuaciones sin tragarse anuncios y tiempos muertos, pero a su vez de esta forma se pierde la complicidad que hace posible la atmósfera de esa actuación.

Sus buenos datos de audiencia, con 2,8 millones de espectadores en el regreso, retratan que es un espacio que en las noches de frío es capaz de congregar a abuelos, padres y nietos, como la televisión de antes.

Y a su vez, viendo el montaje y las cualidades de los participantes, podríamos preguntarnos por qué en TVE no han sabido presentar una candidatura en condiciones para Eurovisión en estos años y por qué Gestmusic, factoría de Operación Triunfo, no supo hacerlo bien ni con Edurne ni con sus propios cachorros.