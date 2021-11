A veces me pregunto

¿ué modificaciones presupuestarias harían las derechas formando una nueva CEDA, "Confederación Española de Derechas Autónomas", para modificar la situación de la población: Trabajadores pobres, niños en situación de pobreza, educación pública…

Hay propuestas en el Parlamento que son suavizadas para contentar también a los oponentes de la derecha, que pretenden hablar en nombre de España. Pero quieren más. Desde mi juventud me he interesado por la realidad, Ver, Juzgar, Actuar, me he interesado por saber parte de la verdad sobre el golpe de estado del General Franco. Repaso una colección publicada en EE.UU. y posteriormente en Argentina, 1966: "Crónica de la guerra Española"; "Historia de España" de Pierre Vilar; Tuñón de Lara dirigió otra "Historia de España". Poesía…

Pero las derechas, una CEDA dividida, no dan soluciones futuras a los problemas antiguos. Hablan con muchos adjetivos descalificativos, utiliza opiniones como realidades, no aceptan el resultado de las elecciones… En un artículo de un ciudadano en Jerez, utiliza hasta treinta opiniones abruptas sobre las organizaciones de izquierda: "callan como miserables", "…qué intereses son los que defendéis…", "de crapulosos- sinvergüenzas- estamos sobraos", "estado de bienestar"… será el suyo", "pero echaron los tanques a la calle", "no tienen pajolera idea", "hundirnos en la mas miserable de las ruinas…" Hasta 30 párrafos. No hay redención.