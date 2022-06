En el estalinismo clásico era frecuente que alguien que había disentido de la postura oficial del partido era obligado a hacer una autocrítica pública donde reconociese sus errores. Cuando en una noche electoral se produce un resultado contundente no caben paños calientes. Los vencedores lo celebran, como es natural, y los perdedores deberían hacer autocrítica para poder rectificar los errores. El problema es cuando te niegas en redondo a la autocrítica o hay otro que te hace tu propia autocrítica. No digo yo de hacer un "Manifiesto contra mí mismo" en plan soviético , ni mandar al disidente a un campo de reeducación, como hizo un conocido empresario gaditano del sector de la sanidad cuando uno de sus hijos le salió comunista, o como hacía Fidel con los homosexuales y los disidentes. En una democracia los que pierden deben reflexionar sobre las causas por las cuales los ciudadanos les han dado la espalda. Desde la noche electoral no oigo más que pamplinas de los tres partidos de la izquierda. Según el PSOE , Juanma Moreno ha ganado porque el Gobierno de España le dio mucho dinero para la pandemia, como si fuera un uso discrecional del dinero público. O Juan Espadas que dice que solo ha tenido 7 meses para hacer oposición. Según parece a Teresa Rodríguez le ha parecido fantástico sacar dos diputados "recibimos el resultado con satisfacción y humildad" como si hubieran arrasado cuando los dos diputados van a resultar insignificantes. Todo el alborozo de la noche electoral en la sede de la calle Sagasta me parece propio de quienes viven ajenos a la realidad. El nivel patético de la falta de autocrítica es el de Inmaculada Nieto, que achaca el fracaso estrepitoso de su candidatura y de Por Andalucía a Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía. En lugar de reconocer que la expulsión del grupo parlamentario de 11 diputados fue un error, un tic autoritario de corte estalinista apoyado por el PP y Vox, error repetido cuando se intentó volver a la unidad y se negaron a reintegrar en el grupo parlamentario a los expulsados. Fue Inmaculada Nieto quien perpetró la purga. En lugar de reconocer el error, se lo achaca al contrario. Debería haber dimitido esa misma noche después del fracaso pero ¿dónde iba a ir si nada más que se ha dedicado a la política? Esos periodistas sevillanos tan listos y tan enterados que cubrían de elogios a la candidata de Por Andalucía deberían ahora darse cuenta de que también ellos viven en una burbuja. Si los dos grupos a la izquierda del PSOE hubieran ido juntos habrían sacado 14 diputados en lugar de los 7 actuales de resultas de lo cual el PP no tendría mayoría absoluta. Por primera vez, ni un solo diputado del PCE. Que tomen nota.