Ya están aquí...

Se escuchan ya con claridad tambores electorales y se divisan en el horizonte avalanchas de políticos participando en actos de toda índole, organizados a mayor gloria de los candidatos a parlamentarios y alcaldes. La llegada de consejeros a Jerez cada se intensifica cada semana y es de suponer que si hay convocatoria desde el palacio de San Telmo será algo habitual cada día. Esta ciudad es por su tamaño, perfil social y pirámide de edad un laboratorio perfecto para los experimentos de muchas empresas y con los partidos sucede lo mismo, además de que ha dado y sigue dando ministros y líderes nacionales de primera línea como es, por ejemplo, Inés Arrimadas. A ella la veremos pasear por Jerez en la campaña andaluza y en las municipales. Ciudadanos no ha ocultado que no tiene prisa por nombrar a su candidato y se entiende porque con la simple presencia de la más votada en las últimas elecciones catalanas tiene mucho ganado. Es un caso atípico porque normalmente en unas municipales el candidato suele estar por encima de la marca.

Naturalmente, en Cs están encantados con que Arrimadas venga a Jerez cuantas veces sea necesario. Su papel ante el desafío independentista, muy valiente, le otorga muchas simpatías y aunque en unas andaluzas y unas municipales Cataluña pilla un poco lejos, no cabe duda de que este asunto estará muy presente en cuantas elecciones se celebren en nuestro país.

No se sabe a ciencia cierta si la presencia de otros líderes por aquí ayudan o perjudican, suman o restan. En el caso del PSOE, vistos los nubarrones de Madrid, casi mejor que por el momento no vengan ministros a Jerez, comentaba hace unos días un histórico del partido. Hacer análisis o simples elucubraciones sobre la mejor estrategia para los socialistas es arriesgado por lo cambiante del panorama de un día para otro en el Gobierno de Sánchez, pues lo que en principio podría ser un viento de cara al final puede ser lo contrario. Del devenir de los acontecimientos en Moncloa dependerá mucho la orientación de las campañas andaluzas y locales de esta formación.

Pablo Casado estuvo en Jerez el viernes, su primera visita desde que fue nombrado presidente del PP. Su candidatura no fue la elegida por los militantes locales ni en primera ni en segunda instancia pero todo el mundo ahora cierra filas en torno a él porque en las próximas semanas y meses se van a repartir las candidaturas en listas electorales. Al candidato a alcalde Saldaña le interesa, en teoría, mostrar una imagen renovada de un partido muy castigado por su inmovilismo. Pero, al mismo tiempo, de reojo, no puede permitirse perder los apoyos de los militantes de siempre. Un difícil equilibrio. Y mientras, en Ganemos, Podemos e IU siguen estudiando una lista unitaria, única salida para no fragmentar un voto que, programáticamente, es el mismo. En este caso parece que la presencia de 'Kichi', Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo será recurrente por estos lares.

Así que, como decía la niña de la película 'Poltergeist', ya están aquí...