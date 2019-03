¿Por qué y para qué?

Más de ¡cuarenta días! antes de que empiece la Semana Santa, los palcos que van del inicio de la calle Larga hasta La Moderna ya estaban montados. Y en una mañana. Lo mismo que los que hay en Cristina. Y en la plaza de Aladro van ya a todo meter.

La pregunta es bastante simple: ¿alguien me puede dar una explicación razonable y razonada de por qué se estorba el paso a los peatones y muy pronto a los coches, con tanto tiempo de antelación si en el caso de la calle Larga y Cristina los palcos estaban montados en unas pocas horas? ¿De verdad es necesario ocupar la vía pública con tantísimo tiempo de antelación, cuando los elementos se instalan en un rato?

Que conste que no soy ni anti Semana Santa, ni capillita. Ni una cosa ni la otra, pero creo que cualquiera que se alinee en algunos de los dos equipos se estará preguntando lo mismo que yo y lo mismo que un montón de gente.

El otro día una amiga de Sevilla alucinaba, no terminaba de entender por qué tanta antelación. No supe darle una explicación, por supuesto.

Y atención que el 23, creo recordar, se corta la calle Honda, es decir, ¡tres semanas antes de que pase la primer cruz de guía por lo Carrera Oficial. Un disparate porque siempre he recordado esa calle cortada (y los monumentales atascos en calle Arcos y Medina) solo unos días antes del Domingo de Ramos.

La cuestión es que, de un tiempo a esta parte, y gobierne quien gobierne, los palcos se plantan en la calle sin el menor sentido en el tiempo, como si quienes los montan cada año no supieran hacerlo o como si no hubiese suficiente experiencia para saber que hay margen de sobra para que todo quede listo.

No sé, lo mismo estoy equivocado y si se hace con diez o doce días de antelación les pilla el toro, pero… ¡más de 40 días! Me parece un verdadero despropósito.

Si alguien me da una explicación, pues se lo agradecería, pero me parece que no, que no hay ningún motivo. Se hace y ya está. Y la lógica que espere.