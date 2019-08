50 nada más

Por Publicaba este medio que medio centenar de procesiones (Semana Santa aparte, claro) son las que se ponen en la calle por los más diversos motivos: aniversario de la coronación de tal o cual virgen, traslado de las imágenes tras la restauración de tal o cual templo. Aniversario primera salida procesional de san Recalulfo mártir, y así hasta el infinito y más allá.Hay que ser respetuoso con las creencias de cada uno, pero me parece que al que más y al que menos esta cifra le tiene que parecer un absoluto disparate, como me lo parece a mí. No me molesta para nada que la gente quiera sacar los pasos sin ton ni son si la autoridad eclesiástica y civil se lo permiten. Lo que me toca las narices es la cantidad de calles que se cortan a lo largo del año y que esto se haya convertido, como bien decía el redactor de la noticia publicada, en un parque temático.Hay que gente que, como yo, lee que tal o cual procesión sale a la calle y se descojona. Pero no, no se ríe del supuesto acto de fe, sino de que a la menor oportunidad tenemos en la calle un paso y una banda de música.Creo que a bases de machacar se pierde credibilidad, por eso me suena a excusa peregrina que se diga que estas procesiones tienen una labor evangelizadora. Pues a ver si sirve para algo, porque a las iglesias a escuchar misa los domingos no va ni el Tato. Pero ni el Tato, repito.Me sorprende mucho que se diga por boca de algunos cofrades de pro que estas procesiones se han hecho desde siempre. Pues qué quieren que les diga, a mis casi 49 años siempre he recordado: la Merced, el Corpus y la Semana Santa. Punto. El resto de salidas, digan lo que digan, son invenciones de nuevo cuño.Esto es el pan y el circo de cada día. La gente que quiere se va a la calle y aprovecha para tomarse unas cañas e incluso, si pasa por allí, ver la procesión.Jerez no da para más, por mucho que nos empeñemos. Nada más que hay que recordar esa famosa foto del paso de misterio por la plaza del Arenal en diciembre con toda la iluminación navideña encendida. De traca.