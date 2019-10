Chicote y el resto

Pues ya lo dije el otro día en las redes sociales y lo repito ahora: no, lo visto en el programa de Alberto Chicote, "Pesadilla en la cocina" en un mosto de Jerez (ya cerrado) no es en absoluto representativo ni de la hostelería de Jerez ni mucho menos de sus gentes. Y creo que quien piense lo contrario o no entiende de qué va el programa ni sabe que la gente conoce perfectamente que Chicote va a los restaurantes más hechos polvo y que así lo demanden.

Es obvio que el programa no se va a ir a un restaurante señero de cualquier ciudad, así que creer que la gente se trague que lo que aparece en la tele es bandera del resto de negocios es tener las ideas bastante equivocadas.

Y en cuanto a los personajes que habitaban el mosto, pues para qué decir nada. Aquí se dicen las palabrotas y los dejes de una manera, y en Salamanca o en Madrid, de otra. Pero sería igual de absurdo pensar que todos los de Valladolid o Burgos, por poner un ejemplo, son unos bajunos, unos borrachos y unos impresentables.

El programa de televisión es el que es, y nada, absolutamente nada de lo que aparece ni tiene porqué ajustarse a lo real al cien por cien ni escapa, tampoco al cien por cien, de contenidos que están la mayoría de las veces guionizados.

Qué quieren que les diga. Yo me reí mucho con tanta bronca, tanta cutrez y tanto topicazo. Y ya ver al pobre de Alberto Chicote hasta los tobillos de barro fue tragicómico.

Pero nada, repito, nada de lo que se vio ahí tiene que ver ni con Jerez ni con su gente. Y el que haya venido a esta tierra sabrá que hay otros sitios, muchos, donde comer en condiciones con gente seria en las cocinas.