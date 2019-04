Gracias pregonero, gracias Jerez

TENGO que decir que en el pregón de la Semana Santa de Jerez que este pasado domingo pronunciara en Villamarta Angel L. Rodríguez Aguilocho, me emocionó y me sentí identificado en diferentes momentos del mismo.

Percibí que el pregonero se vaciaba en sus sentimientos; aprecié que el pregonero se emocionaba, sobre todo en determinados momentos especiales; noté que el pregonero, era un cofrade que me transmitía con su palabra como los que sienten y aman las hermandades y la semana santa de esta ciudad; descubrí que el pregonero hacia que me sintiera, en muchos momentos, como si yo expresara lo que él decía; y ví que se le notaba que amaba profundamente a Jerez.

Todo eso hizo que me sintiera viviendo algunos momentos de mi vida en las Hermandades y en la Semana Santa de nuestra ciudad, a la que amo casi tanto como él, y que me viese reflejado en algunas de las cosas que dijo en ese estupendo pregón que pronunció ante el atril del Villamarta y ante un Jerez expectante, del mundo de las Cofradias y de otros que no lo son tanto.

Pero vayamos al asunto que nos trae en estas líneas que no es otro que agradecerle esa petición tan especialísima, tan diferente, tan simpática, tan cariñosa, de coronación canónica de la Stma. Virgen de La Estrella a nuestro prelado Mons. D. José Mazuelos.

Muchas gracias Angel. Se y me consta de tu devoción y cariño hacia la Madre de Dios en diferentes advocaciones, pero, tal como tu expresaste tan magníficamente en tu pregón, hay un “algo especial” en la Bendita Imagen de la Virgen de La Estrella que te atrapó, que te hechizó, que te hizo sentir algo especial en tu corazón, lo mismo que nos atrapó a muchos otros cofrades de la Hermandad y de otras Hermandades.Muchas gracias por esa demonstración de cariño hacia Ntra. Sra. De La Estrella y decirlo públicamente, precisamente en este año que se cumplen setenta años de la fundación de la Hermandad e igualmente también se cumplen cincuenta años de su primera salida procesional, y hacerlo con elegancia, con cariño, con emoción, de una forma tan diferente, tan sentida, tan…. Como solo lo sabes hacer tú, de esa manera tan especial como lo hiciste.

Gracias Pregonero. Muchas gracias. Y gracias Jerez. Gracias porque ante esa petición noté que la respuesta fue unánime. Fue rápida, inmediata, de asentimiento, de cariño. Advertí que era el estar de acuerdo ante esa postulación tan clara del pregonero.

Si, gracias Jerez, cofrade y no cofrade, porque interrumpió hasta tres veces con sus aplausos las palabras del pregonero cuando se refirió a la coronación canónica de Ntra. Sra. De La Estrella, cuya petición lleva más de diez años, con su expediente, en el obispado.

Gracias a la Santísima Virgen de La Estrella y su Hijo, a Cristo Rey, porque creo firmemente que inspiraron al pregonero cuando estaba escribiendo esas líneas. Porque yo interpreto que Dios a través de su Madre Santísima infundió a Ángel esas palabras y esa forma tan genuina de solicitar ese acontecimiento tan esperado y deseado por muchísimos jerezanos, lo que quiere decir que ya, a mi torpe y humilde entender de la fe y el Amor hacia la Madre de Dios, ha llegado el ansiado momento.Gracias. Gracias. Gracias.