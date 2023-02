Estaba cansado, necesitaba de unas buenas vacaciones. La actualidad diaria le tenía agotado atrapado como estaba entre un gobierno en descomposición, arrastrado por los socios minoritarios a territorios que la mayoría de ciudadanos no deseaba ocupar; y una oposición que era incapaz de ilusionar incluso a muchos de sus votantes, y que vivía de los errores de los contrarios. Pasaban los días y se encontraba varado entre la decepción con unos y la falta de ilusión por otros. Leía además que los despidos eran cada vez más abundantes en las grandes empresas, y escuchaba que la guerra en Ucrania se había vuelto crónica. Quizás su pesimismo, propio de persona bien informada y sensible, era la causa de todo. O simplemente que ella no le hubiera llamado el día de San Valentín. O su pésima alimentación exagerada en azúcar y carbohidratos. O que su equipo estaba en puestos de descenso. Ya no podía más.

Sus amigos le aconsejaron un viaje , pero los cruceros no le gustaban porque se sentía enjaulado en pequeños parques temáticos flotantes ; otros le recomendaron ir a otros mundos para olvidar la falsedad y las traiciones del primero en el que habitaba ; pero su salud quebradiza no le permitía salir más allá de donde hubiera un par de buenos hospitales constantemente a su alcance . Por último, varios de sus familiares le propusieron volver a San Francisco, su ciudad preferida, para recuperar el espíritu que el paso de los años había perdido. Demasiado lejos, demasiadas cuestas, contestó. Así fue como terminó en un balneario histórico recientemente renovado, al que marchó acompañado por un buen libro y el iPad pro como única compañía. Pero ni las aguas curativas, ni las suaves manos de los fisioterapeutas, fueron suficientes para detener la expansión del incendio. Se preguntó quÉle faltaba y tras larga deliberación concluyó que de todas las cosas que el paso del tiempo le había quitado, la única que añoraba era el enamoramiento. Aquella sensación nerviosa a la espera de encontrarse con ella, el tener que pensar cada día en como sorprenderla, descubrir algo nuevo que le pudiera agradar, emocionarse con su sonrisa, perderse sin temor en los laberintos de su cabello , escuchar sus historias. Sí, necesitaba recuperar aquella emoción para poder seguir viviendo. Al principio tuvo esperanzas, pero finalmente Netflix acabó con las cuentas compartidas y al hacerlo, nuestro protagonista se quedó sin el único elemento que le mantenía unido a quien fue el amor de su vida.