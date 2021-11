La Diáspora Jerezana retomará su Berza Navideña el 1 de diciembre en Madrid

Después de que, consecuencia de la crisis sanitaria protagonizada por la Covid-19, en el año 2020, por primera vez en sus cuarenta y cinco años de historia, se viera suspendida la 'Berza Navideña' de los Jerezanos de la Diáspora; el próximo 1 de diciembre, los miembros de este característico grupo retomarán esta costumbre en suelo capitalino.

Al igual que en la exitosa última edición de la asamblea de esta asociación celebrada en diciembre de 2019, en la que participaron por videollamada celebridades de talla internacional como Rafa Nadal o Ben Stiller gracias a la íntima relación de amistad y admiración que mantenían con el homenajeado de aquel año, -el experto en marketing y relaciones públicas jerezano, Benito Pérez Barbadillo-; este año, todos los jerezanos y amigos de Jerez que vivan en la capital, están convocados para reunirse en torno a la tradicional berza jerezana, en el restaurante ‘Casa Club’, situado en el Barrio de Salamanca de Madrid.

Durante los últimos años ha sido nota característica de los encuentros entre "diasporeros", homenajear, en cada una de sus citas anuales a alguna persona, entidad o institución que haya destacado por su promoción y defensa de Jerez. Algunos ejemplos de estos reconocimientos son los que se ofrecieron en su momento a nuestro compositor más universal, Manuel Alejandro, al mundialmente famoso Festival de Jerez, al hostelero Faustino Rodríguez -eterno colaborador de esta asociación-, al presidente de honor de la Diáspora, Manuel Fernández García-Figueras o al propio Diario de Jerez.

No obstante, este año, de forma excepcional, no se va a singularizar reconocimiento de tipo alguno sobre ninguna figura en especial. En palabras del presidente de la junta directiva, Miguel Primo de Rivera, en esta que será la 45º edición de esta reunión, "no habrá ningún homenajeado, sino que nuestra "Berza Navideña" será una oportunidad de reencuentro y homenaje mutuo para todos los que formamos parte de la esta peculiar familia marcada por la jerezanía".

Como en encuentros anteriores, serán varias las empresas jerezanas las que colaborarán con la Diáspora para que todos los jerezanos que estén lejos de casa, por un día, se sientan más cerca de la Plaza del Arenal que de costumbre. Así, apoyarán esta reunión aportando sus productos diferentes bodegas: González Byass, Entrechuelos, Sánchez Romate, Barbadillo y Lustau; así como empresarios de la alimentación y la hostelería como Majao, Finca Andaluza, Sherry Beer y cómo no, el amigo de esta sección, Diego Gil, quien se ocupará de preparar una berza auténticamente jerezana desde las cocinas de su famoso restaurante madrileño, 'La Quinta'.

Se tratará como siempre, de una reunión especial y cercana, a la que les animo a participar a todos los que el 1 de diciembre estén en Madrid y tengan melancolía de nuestra tierra en Navidad, porque tengan por seguro, no les defraudará.