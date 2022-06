Doble rasero

EL deporte de las élites está igual de corrompido que el mundo de la élite. La hipocresía, la doble moral impera a la orden del día. Es ahí, en esas élites donde te das cuenta que pasan los presidentes, pasan las décadas, pero todo sigue siendo igual. Siempre manda el mismo, 'Don Dinero'.

Ves las sanciones deportivas a los deportistas rusos, por culpa de la invasión de Putin... ¡Cómo si el deportista tuviese culpa alguna! En 1936 se celebraron las olimpiadas de la vergüenza para boato del nacismo, ahora el mundial de fútbol deja el verano para celebrarse en diciembre porque Qatar pone la guita y punto. Todos se arrodillan al son del dinero.

El otro día salió la noticia de que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio en Qatar supondría 7 años de cárcel. Es decir, ni con tu pareja podrías mantener relaciones sexuales. Todo eso sin contar con la cantidad de derechos sesgados o simplemente abolidos en el país qatarí. Derechos en materia laboral, de expresión, de reunión, de la mujer, del colectivo LGTBI. Sin embargo, el mundial se jugará allí sin ningún tipo de escrúpulos porque el amor al dinero obnubila cualquier tipo de vergüenza. Además la demagogia de las élites les permite sin ambages hacer discursos eufemísticos para vendernos la moto de que en el fondo están haciendo un gran favor a todos los colectivos desfavorecidos o reprimidos en Qatar.

Ya sabemos como funciona esto, al estilo Geri y Rubi, pero en vez de para una supercopa en Arabia Saudí para un mundial en Qatar, más o menos, mismo modus operandi. ¿Cuántos votos hacen falta? ¿A cuántos palos el voto? ¡Ea! dalo por hecho.

Y de las comisiones de las obras de los estadios, tranquilo que ya hablaremos. Una cosita primo, que a nosotros nos gustan las mujeres en las cocina y los maricones y lesbianas para alimentar a los cochinos. Tranquilo, no pasa nada, eso es peccata minuta. Lo importante es que el mundial se haga, lo otro a quién le va a importar.

'Don Dinero' los convierte en hijos de un solo dios y a nosotros nos sobra con el Chiringuito y los partidos de la Roja. Incluso para los independentistas, salvo que a estos les vale básicamente la derrota de España. Si nos suben la gasolina y no protestamos, que nos va a importar si no se puede tener relaciones sexuales en Qatar, total como no vamos a ir.