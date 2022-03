EABE Sanlúcar 2022

EL próximo mes de abril tendrá lugar en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el XII Encuentro Educativo EABE. Después de dos años de pausa, de travesía por un mar tempestuoso, y tras un intenso trabajo de reajuste y adaptación a las nuevas circunstancias y medidas exigidas, entre los días 22 y 24 de abril se podrá celebrar este evento educativo.

Desde la primera edición en 2009 en Almería (como I Encuentro Andaluz de Blogs Educativos), esta iniciativa entre personas preocupadas por la educación no ha perdido su esencia: contribuir a la mejora de la educación creando un marco de reflexión y encuentro de proyectos y experiencias educativas presidido por la amistad, la emoción y la diversión. A lo largo de estos años, EABE ha realizado escalas en todas las provincias de Andalucía. Desde entonces, la tripulación no ha parado de crecer, tanto como la expectación que se genera cada año en torno al evento.

En esta edición, siendo la sede Sanlúcar y conmemorándose el quinto centenario de la primera vuelta al mundo realizada por Elcano y Magallanes (aunque con retraso por el fuerte oleaje), el eje temático sobre el que se fundamenta el EABE no podía ser otro que la navegación. Por eso, los temas se han organizado por constelaciones y estas son: PEGASO (metodologías activas en las diferentes etapas educativas), CASIOPEA (inclusión), ORIÓN (herramientas digitales), PERSEO (emociones), TELESCOPIO (evaluación), ANDRÓMEDA (creatividad).

De la misma forma que Magallanes y Elcano hicieron historia, estamos convencidos de que esta travesía del EABE mantendrá aquello que lo caracteriza: la suma entre lo profesional y lo personal, el factor humano que hace más de diez años dio inicio a una familia que aumenta en cada encuentro.

Y es que EABE no es solo talleres, es la cooperación entre personas de todas partes que tienen un objetivo común: aportar su granito de arena para mejorar nuestro sistema educativo. Y como dice el lema eabero, “el EABE no se acaba nunca”, porque después de cada edición se inician, consolidan y crecen relaciones de amistad y proyectos educativos que a través del contacto cercano o de las redes sociales intentan repercutir de forma positiva en los centros no solo de Andalucía: recordamos que en 2017 se desarrolló el primer EABE latinoamericano en paralelo.

Con diez cañones por banda, viento en popa y a toda vela, este velero bergantín se va aproximando a su destino: el fin de semana del 22 y 24 de abril. Próximamente ampliaremos información sobre talleres y talleristas, así como eventos que se vayan confirmando para la agenda del encuentro.