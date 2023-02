ERE e Invercaria, de la mano

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha solicitado esta semana a la Audiencia de Sevilla que suspenda su ingreso en prisión por motivos de salud. Su caso, por razones obvias, recuerda al del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que también apeló a sus problemas médicos para evitar su entrada en la cárcel. Se da la circunstancia de que el mismo tribunal que ya resolvió el caso del ex presidente andaluz, ahora tendrá que pronunciarse de nuevo ante unas circunstancias muy parecidas. La decisión final corresponde a la sección Primera de la Audiencia hispalense en ambos casos.