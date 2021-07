España afronta un partido con cara de trampa

Antes de mediodía sabremos si la selección española seguirá aspirando a ese oro que le auguraron. Antes de mediodía habrá terminado, si no hay un empate que alargue el tiempo, el España-Costa de Marfil de cuartos de final de unos Juegos Olímpicos que transcurren a cencerros tapados. Por supuesto que España sigue manteniendo ese cartel de favorita que le endosaron y que hasta el momento apenas ha demostrado, conque...

Puede que también nos hallemos ante uno de esos partidos trampa que tanto se dan, ya que Costa de Marfil tiene poco pasado, pero un presente a tener muy en cuenta. Es un equipo que gira en torno al milanista Franck Kessie, un futbolista que destaca por su formidable golpeo y que en su selección ocupa una posición más adelantada que en el Milan. Junto a éste hay tener muy en cuenta al extremo diestro Amad Diallo, que el United fichó en enero procedente del Atalanta.

Costa de Marfil ha sido causante principalísima de que los alemanes ya estén en casa, sólo encajaron dos goles en la fase de grupos y logró mantener su portería a cero ante Brasil. Ante los elefantes, que así son denominados en el concierto futbolero, España va a encontrarse con esa pared que se ha hecho habitual en nuestros rivales y mucho será el cuidado a tener con las contras, especialmente cuando las protagonice Diallo, un velocista que hace estragos a estribor.

¿Jugará Ceballos tras la alevosa entrada que le varó ante Egipto? Falta hace, aunque sólo si está completamente recuperado, ya que de lo que no cabe la menor duda es que Côte d'Ivoire, su nombre de pila francés, nos exigirá un esfuerzo considerable para doblegarle. Lo lógico es que la condición de favorito siga viviendo en la valija española, pero con la precaución que demandará no dejar demasiado campo a las espaldas. Y es que los elefantes no son cualquier cosa.