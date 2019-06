Jerez, Capital Europea de la Cultura en el 2031. ¿Y por qué no?

Deberíamos aprovechar la oportunidad que nos ofreció en esta última campaña electoral (esperemos sea la última en algún tiempo), el PSOE de Jerez en su intención de hacer de la ciudad de Jerez, Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Séneca nos decía “No hay vientos favorables para quien no sabe a dónde va”.

Algunos, seguro, pensaran que es una locura, y otros…, vaya usted a saber. Solo recordare que han sido los grandes proyectos los que han potenciado la ciudad de Jerez, (no voy a dar la lista), y los que verdaderamente crearon un punto de inflexión que nos ayudó a revitalizar los nuevos paradigmas turísticos en los que, en la actualidad, se encuentra Jerez y la provincia de Cádiz, situándonos estos en el mapa turístico internacional.

Este acercamiento entre Cultura y Turismo, que se producía en España cuando en 1900 el Conde de Romanones unificaba en el Ministerio de Fomento las competencias de Patrimonio y Turismo, podríamos repetirlo.

Si entendemos por cultura una fuerza motriz de la sociedad, un factor de vitalidad, de dialogo y de cohesión, podemos permitirnos llegar a la afirmación que el valor en cada momento de ocio (turismo) está creciendo con la cultura. Es un proyecto para apoyar. Pues la multiplicidad de la oferta cultural, tanto de Jerez como de la provincia de Cádiz, tiene peso suficiente para aprovechar la oportunidad de presentarse a Ciudad Europea de la Cultura, repito con dialogo y cohesión.

Para ello y, en primer lugar, se necesitaría el compromiso de todos los gaditanos que, en el marco de responsabilidad que cada uno genere, aplicaran y supervisaran conjuntamente el proyecto. Lo lideraría Jerez, pero debe ser un proyecto Provincial. Jerez, crecerá si tiene el apoyo de la provincia, y la provincia, el apoyo de Jerez. Entre todos formamos un destino y una metrópolis.

Conociendo esta realidad, hagámonos dos reflexiones. Una. ¿Qué sería de la Provincia de Cádiz sin el sector turístico? Y otra, ¿le hemos dedicado a este crecimiento turístico los medios técnicos y económicos necesarios para poder posicionarnos en un turismo más estructurado, organizado y ordenado?

A todos nos afecta y todos debemos de trabajar en un mismo camino que favorezca un desarrollo sostenible y en equilibrio, fomentando el logro del máximo beneficio y creación de empleo.

Por ello y desde mi punto de vista, aprendiendo de los aciertos y errores de la ya larga historia del turismo en nuestra provincia, la candidatura de Jerez Ciudad Europea de la Cultura deberá apoyarse en el cambio de objetivos y en políticas de desarrollo más exigentes, justificada en tres razones principales:

a) Justificación económica? Lo que significa elevación de la tasa de crecimiento de la actividad productiva, no sometida a un mayor número de turistas, sino a un mayor rendimiento económico. Apostando por la calidad y no por la cantidad. Manteniéndose como suficiente, un crecimiento medio real anual sostenible del 3%. b) Conveniencia social? Pues solo el turismo de manera sensible –y algún otro sector de proyección internacional– tiene capacidad para crear valores significativos en la generación de empleos.

c) Oportunidad política, de conseguir, que la capacidad de la Provincia de Cádiz para atraer turismo, se realice de modo eficiente e integral. Este proyecto que se nos presenta, nos ayudará a ser más competitivos, construyendo el destino turístico Provincia de Cádiz, con una proyección de excelencia y firmeza en las prestaciones turísticas.

Para ello, y con toda prudencia, me permito indicar algunas de las acciones prioritarias para la presentación de esta candidatura.

1.- Una reiterada apuesta por parte de todas las administraciones, para que aseguren la gestión del éxito de la candidatura.

2.- Crear un nuevo marco financiero que facilite abordar nuevas políticas turísticas e inversiones públicas. Creando unos presupuestos en alza que recupere los niveles perdidos tras la reducción sistemática de los últimos tiempos. Ofreciendo una financiación más adecuada y estable dentro del nuevo marco de financiación autonómica que se está desarrollando.

3.- Una más fluida y estrecha coordinación con la participación del sector privado. Coordinando las políticas turísticas, las inversiones y la gestión operativa de las infraestructuras públicas.

4.- Mantener el espíritu de las reformas estructurales, especialmente en el ámbito laboral, permitiendo por una parte la flexibilidad necesaria para poder afrontar la estacionalidad, abordando el reto para conseguir un aumento de la oferta y un programa de desestacionalización, que genere un mejor empleo y mayores efectos directos e inducidos sobre el tejido social y las economías locales.

Estas actuaciones que proponemos, serán imposibles de realizar si todos los agentes dinamizadores y productores que intervienen no lo asumen, con actitud convencida y con absoluta credibilidad, solo en ese caso lo conseguiremos