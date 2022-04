Jerez: Lolo, Ernesto y nuestro obispo

Alfa: Detallazo de Lolo Tristán, hermano mayor de la Exaltación y capataz de su paso de misterio, al comprobar que Ernesto Romero, hermano mayor de las Cinco Llagas, estaba viendo pasar la cofradía del Viernes Santo acompañado de su familia. Lolo le hizo dar una levantá. El hermano mayor de las Viñas dijo a sus costaleros: “Esta Madrugada ha pasado una circunstancia de la que no estamos libre ninguna Hermandad. Y le ha pasado en su primer año de hermano mayor a mi amigo Ernesto. Y si hay algo injusto en lo que ha sucedido, mucho más en su caso, porque es una buena persona y un buen cristiano. El hermano mayor de las Cinco Llagas va a llamar… ¡A ésta es!”. Otra muestra más de los masivos apoyos que está recibiendo estos días el bueno de Ernesto, una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Con un corazón de oro y una autenticidad e integridad que ya casi no se llevan en este siglo XXI. Por delicadas circunstancias de enfermedad de un miembro de mi familia -ya todo va pasando gracias a la intervención del Cisquero- no he podido pertenecer a su Junta de Gobierno, pero doy gracias a Dios a diario de tenerlo como hermano mayor de una de mis hermandades. Sé que su teléfono móvil ha explotado de cientos de mensajes de ánimo y respaldo desde la pasada Madrugada Santa acá. De hermanos mayores, máximos representantes de la Unión de Hermandades, instituciones, cofrades de a pie, miembros de Juntas de Gobierno de otras cofradías e incluso redactores cofrades de la práctica totalidad de los medios de comunicación de la ciudad. Canela pura en rama. Pero cuanto más debe emocionar y gratificar a este hermano mayor son los casi doscientos mensajes de apoyo incondicional y palabras de enhorabuena de hermanos de su Hermandad por no haber dejado a la Virgen sola y ni por asomo proseguir sin Ella la estación de penitencia. Quienes aman con todo su corazón a la Virgen de la Esperanza saben de sobras a qué me refiero. Paco Barra nos dejó dicho textualmente a quienes formamos parte de su última Junta de Gobierno que “cuando la adversidad se presenta, siempre debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros protagonismos, ahorrarnos las críticas, pensar en la Hermandad y estar al lado siempre del hermano mayor”. Paco de eso sabía un rato por experiencia en carnes propias. Todo tiene solución, a excepción de la muerte, como bien han comentado estos días Jesús y Orlando Lucena. En la vida -ya lo dijo el clásico- hay que saber deslindar lo esencial de lo accidental. Y seguir, siempre, amando al prójimo. Como así se ha demostrado con creces en esta manifestación de cariño. ¡Un fortísimo abrazo para Pepe, Carmen, Carlos Gustavo, Charete, Juanma, Antonio, Raúl, Inma, Alfonsito, Peter, Rafael, Adrián, Paco… y, por descontado, Toñi, Chari, Lourdes, Vanesa, María, Pilar e Isabel María! ¡Sois grandes, sois los mejores, sois un lujazo para nuestra Hermandad! Post scriptum: justamente al terminar de redactar estas líneas recibo en mi móvil un inesperado WhatsApp del padre de nuestra queridísima hermana Irene e hijo del histórico cofrade -¡un santo!- de las Llagas Pepe Gutiérrez, que gloria haya: “Buenos días, sólo decirte que me gustaría que transmitieras un saludo y un abrazo a la Hermandad y a su Junta de Gobierno. Mi padre me ha comentado desde el cielo que os diga que nuestra Madre ha dicho que sigamos adelante. Y recemos mucho por todos. Ánimo y mucha fuerza. Un saludo desde el cielo de Pepe Gutiérrez”.

Beta: Pronto tendremos a nuestro obispo como nuevo académico de San Dionisio. Don José es tan culto como humilde. Enseguida pudimos descubrirlo en la reciente audiencia concedida a la Academia. Seguiré en lo sucesivo hablando por largo de este pastor que une empatía y simpatía. Su figura, su misión y su categoría así lo merecen.